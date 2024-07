Volgens het doorgaans goed ingevoerde Auto Motor und Sport reist Red Bull Racing met het vierde updatepakket van het jaar af naar Silverstone en zijn de tekenen veelbelovend. Niet alleen het team van Max Verstappen en Sergio Pérez nemen updates mee, diverse teams komen namelijk met nieuwe onderdelen.

Aston Martin lijkt zich dit jaar te moeten toeleggen op de posities net buiten de top tien en dat heeft volgens het medium te maken met een fout in de 'Imola-upgrade'. Dat geldt ook voor Ferrari en Red Bull Racing, die op Italiaanse grondgebied met het eerste nieuwe pakket aankwamen, maar waar uiteindelijk niet veel meer prestaties inzaten. Het zusterteam van Red Bull Racing bracht juist in Spanje nieuwe onderdelen mee, maar daarbij lijkt het ook juist een stap achteruit te zijn, hoewel Daniel Ricciardo in Oostenrijk toch met een negende plek puntjes wist te pakken.

Artikel gaat verder onder video

Updates in Silverstone

Het nieuwe pakket van Red Bull zou volgens de data in de windtunnel en de simulaties wederom een stap naar voren zijn, maar de vraag zal zijn of dit ook zo uitpakt op de baan. De upgrades die in Suzuka, Imola en Barcelona waren geïntroduceerd, lijken namelijk niet op te leveren wat de data van tevoren aangaf. McLaren zit het Oostenrijkse team daardoor nog altijd op de hielen, wat dan wel weer spektakel oplevert.

Ferrari heeft last van gestuiter

Het team van Ferrari is na de overwinning van Charles Leclerc in Monaco ook achterwaarts gegaan. Bij de Scuderia heeft men last van gestuiter, al gaat het ditmaal niet om porpoising. De ideale balans tussen de maximale downforce en de beste wegligging moet echter wel gevonden worden, maar op dit moment wordt de auto consequent iets hoger afgesteld dan ideaal is en dat lijkt de prestaties in de weg te zitten. "Dit kan worden veroorzaakt door kleine dingen zoals hobbels of kerbstones die het stuiterproces in gang zetten. Het stuiteren zelf kost niet eens rondetijd, maar de gevolgen wel", zo legt het medium uit.

McLaren bereikt plafond

McLaren zit daarnaast aan het plafond van wat mogelijk is met de upgrades. "We hebben een punt bereikt waarop het moeilijk is om vooruitgang te boeken. Je moet heel voorzichtig zijn met veranderingen. De aerodynamica is zo complex dat je veel vertrouwen in je gereedschap moet hebben om jezelf toe te staan een grote stap te zetten", aldus teambaas Andrea Stella.

Gerelateerd