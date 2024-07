Journalisten als hyena's op Verstappen: 'Ze hebben Max onder druk gezet'

Max Verstappen (26) sprak zich in aanloop naar de Oostenrijkse Grand Prix nog maar eens uit over zijn toekomst in de Formule 1. De regerend wereldkampioen wordt regelmatig in verband gebracht met een overstap naar Mercedes, maar volgens de hoofdrolspeler in dit verhaal gaat er - in ieder geval volgend seizoen - niets veranderen. Toto Wolff denkt echter dat dit niet helemaal waar is.

Het is geen geheim dat Wolff maar wat graag Verstappen wil contracteren om het vrijkomende stoeltje van Lewis Hamilton bij Mercedes te vullen. Wolff heeft al meermaals aangegeven dat hij geen haast maakt met het aanstellen van een vervanger, zolang er een kans bestaat dat hij Verstappen nog kan binnen halen. Op de donderdag voorafgaand aan de race leek die deur definitief in het slot gegooid te worden door Verstappen, want op de persconferentie zei hij dat Red Bull al druk bezig is met de auto van volgend jaar en dat dat voldoende zou moeten zeggen over waar hij volgend seizoen rijdt. Wolff gaf vervolgens in gesprek met het Oostenrijkse OE24 al aan dat hij niet heel veel geloofde van deze woorden. Hij herhaalt dit nu nogmaals en zegt dat Verstappen "onder druk" is gezet om te antwoorden.

Wolff ziet hoe Verstappen onder druk wordt gezet

Wie goed naar de persconferentie heeft gekeken zag dat de journalisten probeerden een duidelijk antwoord bij Verstappen los te krijgen. De Limburger draaide en draaide, maar op een gegeven moment was er geen ontkomen meer aan en bevestigde hij zo ongeveer dat hij volgend seizoen voor Red Bull rijdt. Wolff heeft de beelden van het mediamoment even teruggekeken en stelt dat Verstappen zowat gedwongen werd om een 'ja' te geven richting Red Bull. "Hij kon niets anders zeggen, toch? Ze moesten hem onder druk zetten om te antwoorden", zo vertelt de teamchef aan Motorsport-Total.com.

Wolff ziet Verstappen niet op zeker bij Red Bull blijven

Wolff is van mening dat Verstappen niet helemaal vrijuit kon zeggen wat hij écht dacht en voelde met betrekking tot zijn toekomst. De Mercedes-topman wil dan ook niet zijn hand in het vuur steken dat Verstappen volgend seizoen gewoon voor Red Bull Racing rijdt. "Ik zou mijn hand in het vuur willen steken dat Max volgend jaar in de Formule 1 rijdt", zo knipoogt hij.

