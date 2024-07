Max Verstappen kende een weekend met twee gezichten in Oostenrijk. De Nederlander won alle sessies tot aan de Grand Prix, maar tijdens het belangrijkste evenement crashte hij met Lando Norris en werd hij slechts vijfde. Tussendoor werkte hij ook nog een simrace af en daar gaf hij aan niet bepaald te genieten van het sprintweekend in Spielberg.

Dat Verstappen geen groot fan is van het sprintformat, is geen geheim. De Nederlander heeft meermaals uitgesproken een voorstander te zijn van de klassieke opzet met de kwalificatie op zaterdag en de Grand Prix op zondag, zonder verdere poespas of extra races. Toch moest hij er in Oostenrijk weer aan geloven, want in Spielberg stond een sprintweekend op het programma. Hoewel Verstappen er weinig plezier aan beleefde, wist hij wel iedere sessie te winnen. Nadat hij zich op pole had gekwalificeerd voor de Sprintrace, kroop hij achter z'n computer om ook online nog even een potje te racen. Tegenover zijn teamgenoten liet hij wederom weten geen zin te hebben in de Sprint en was hij klaarblijkelijk niet eens op de hoogte van hoe laat de race zou beginnen op de Red Bull Ring.

Artikel gaat verder onder video

Kaartverkoop Grand Prix Oostenrijk 2025 gestart: boek nu als eerste je tickets!Lees meer

"Who cares?!"

Luke Crane, commentator voor Team Redline, vroeg Verstappen tijdens de simrace of de kwalificatie in de Formule 1 in de ochtend was, waarop Verstappen antwoordde: "Nee, nee, we hebben de race eerst nog, om 11:00 uur denk ik." Crane reageerde enigszins verward. "Ik kan het echt niet bijhouden met dit alles [het sprintformat, red.]", zo zei hij. Verstappen deelde het gevoel en gaf zelf ook aan er totaal geen zin in te hebben. "Ik weet het niet man, is het 11:00 uur? Ach, who cares?!", zo zei hij. Een reactie die op lachspieren sloeg bij zijn collega's. "Haha, who cares... dat is het juiste antwoord", zo klonk het door zijn headset.

Verstappen vergist zich in tijdstip Sprintrace

Vervolgens besloot Verstappen toch maar even op te zoeken hoe laat de Sprintrace daadwerkelijk begon, want hij was er niet helemaal zeker van dat hij het met zijn 11:00 uur bij het juiste eind had. "Laat me even kijken...", zo zei de Limburger, die vervolgens tot de conclusie kwam dat hij er een uur naast zat met de start van de Sprint. "Oh, nee, wacht, het is om 12:00 uur. Nice", zo klonk het.

Bekijk de beelden hieronder:

Gerelateerd