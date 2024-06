Max Verstappen veroverde zaterdag op overtuigende wijze pole position voor de F1 Grand Prix van Oostenrijk. Christian Horner, teambaas van Red Bull Racing en dit weekend ook veel bezig met Jos Verstappen, is blij met Verstappen en de Orange Army en steunt Sergio Pérez.

In gesprek met Viaplay laat Horner weten dat hij onder de indruk was van de prestatie van Verstappen, die het hele veld op 0.4 seconden reed. "Het was een geweldige prestatie. Hij was op elk van zijn vier sets banden het snelste. Met elk van zijn vier nieuwe sets banden had hij pole position gepakt. Dat is een ongelofelijke prestatie van hem op een circuit, waar de verschillen normaal zo klein zijn."

Kwalificatie Pérez namens Red Bull in Oostenrijk

Pérez moest het achter Verstappen en de coureurs van Ferrari, McLaren en Mercedes wederom doen met P8. De Mexicaan kan de zeven coureurs waar hij mee hoort te concurrenten, moeilijk bijhouden. Horner ziet dit ook en hoopt dat de Mexicaan zondag een goede race kan rijden. "Checo [Pérez] heeft echt een goede race nodig op de zondag. Hij gebruikte al zijn banden om Q3 te kunnen halen. De verwachting lag in Q3 dus al laag, omdat hij al zijn banden had gebruikt om überhaupt tot daar te komen. Hopelijk kan hij een goede race hebben, en daar de twee nieuwe sets harde banden gebruiken, die hij nog tot zijn beschikking heeft. Die hebben de anderen dan weer niet"

Horner over Orange Army tijdens F1 GP Oostenrijk

De Orange Army heeft het Europees kampioenschap voetbal even gelaten voor wat het is. De Nederlandse fans zijn massaal naar de Red Bull Ring afgereisd om daar Verstappen te ondersteunen. Horner is blij dat ze er zijn. "Het is altijd goed om terug in Oostenrijk te zijn, met het thuispubliek. Er zijn hier veel Nederlanders voor Max. De sprintrace hebben we afgevinkt, net als de kwalificatie, en nu komt met de Grand Prix nog het belangrijkste evenement."

