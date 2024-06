Max Verstappen veroverde zaterdag pole position voor de F1 Grand Prix van Oostenrijk, maar zeker van zijn plek is hij nog niet. Net zoals Lewis Hamilton is hij 'under investigation' door de FIA na incidenten die tegen de regels in zouden zijn en een straf op kunnen leveren.

Verstappen was tijdens de kwalificatie voor de sprintrace ook al op P1 terechtkomen, maar deed dit tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix nog eens dunnetjes over. Daar waar Lando Norris tijdens de sprintkwalificatie nog in de buurt kwam, was dit tijdens de kwalificatie van zaterdag niet het geval. Het gat was meer dan 0.4 seconden. Toch is Verstappen nog niet zeker van zijn pole, want de FIA onderzoekt de Nederlander nog vanwege onnodig langzaam rijden bij het uitkomen van de pitstraat tijdens Q3.

Hamilton ook onderzocht

Niet alleen Verstappen, maar ook Lewis Hamilton wordt door de FIA onderzocht. De Brit werd vijfde tijdens de kwalificatie, maar wordt onderzocht vanwege een unsafe release. Hamilton nam bij het uitkomen van zijn garage wat apparatuur mee de pitstraat op. De vraag is of de FIA de twee overtredingen genoeg gaat vinden om gridstraffen uit te delen, of dat er een andere straf of geen straf volgt.

Hamilton moet langs de stewards na een unsafe release tijdens de kwalificatie. Ook Verstappen wordt onderzocht voor onnodig langzaam rijden in Q3.#FIA #AustrianGP #F1 pic.twitter.com/M9KyfS2oCX — GPFans NL (@GPFansNL) June 29, 2024

Now confirmation that Verstappen will be investigated for driving unnecessarily slowly #F1 #AustrianGP https://t.co/CXCMur1Olh — Chris Medland (@ChrisMedlandF1) June 29, 2024

