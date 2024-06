Dit is de definitieve startopstelling voor de sprintrace in Oostenrijk

Om klokslag 12:00 uur gaat de sprintrace op de Red Bull Ring van start en de FIA heeft zojuist de startopstelling definitief gemaakt. Max Verstappen was vrijdagmiddag de snelste tijdens de sprintkwalificatie en start dit jaar, niet voor het eerst, naast Lando Norris.

Oscar Piastri zat er dit weekend ook goed bij en hij kan vanaf P3 rugdekking aan zijn teamgenoot bieden. George Russell en Carlos Sainz staan daarachter en Lewis Hamilton was niet helemaal tevreden en vangt de verkorte race vanaf P6 aan. Sergio Pérez kon het tempo van zijn teamgenoot niet volgen en moet het doen met de zevende startplek en Esteban Ocon en Pierre Gasly starten vanuit de punten vanaf P8 en P9. Charles Leclerc kon geen rondetijd neerzetten in SQ3 en vertrekt vanaf P10.

Middenveld

Kevin Magnussen en Lance Stroll staan naast elkaar op de zesde startrij. Fernando Alonso staat dit weekend wederom achter zijn teamgenoot, op P13 en Yuki Tsunoda is de beste VCARB op de veertiende stek. Logan Sargeant wist voor het eerst Alexander Albon te verslaan en vertrekt vanaf P15 en Daniel Ricciardo staat daar een plekje achter. Nico Hülkenberg kende een rommelige middag en start vanaf P17. Valtteri Bottas P18. Zhou Guanyu is op P19 de laatste op de startgrid, want Albon vertrekt vanuit de pitstraat.

