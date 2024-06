Regerend wereldkampioen Max Verstappen zal samen met teamgenoot Sergio Pérez, maar ook teambaas Christian Horner zich melden voor het Goodwood Festival of Speed.

Tijdens het iconische festival komen diverse oude Formule 1-bolides in actie en het is voor velen hét uitje voor de echte racefan. Het evenement is zo gepland dat het niet botst met Formule 1-weekenden en dus zijn er zo nu en dan ook (oud)-coureurs aanwezig. Ditmaal zal Red Bull Racing zich ook melden op het festijn.

Goodwood Festival of Speed

Het festival start op vrijdag 12 juli en Verstappen zal deelnemen met de RB16B, de wagen waarmee de Nederlander een heftige strijd om de wereldtitel had met Lewis Hamilton in 2021. Teamgenoot Pérez zal de meest dominante Red Bull uit de geschiedenis, RB19, besturen. Ook voormalig Red Bull-coureur Mark Webber zal rondjes rijden en hij doet dat in de RB06 en Daniel Ricciardo zal dat weekend de RB07 besturen. David Coulthard komt ook in actie in de RB09 en teambaas Christian Horner zal meters maken in de RB08. "In zijn 31-jarige geschiedenis is dit de eerste keer dat het Festival of Speed ​​een Formule 1-team van deze omvang in het zonnetje zet", aldus The Duke of Richmond, oprichter van het Festival of Speed.

Max Verstappen will be heading to Goodwood for the 2024 Festival of Speed presented by Mastercard to take part in Red Bull Racing’s 20th anniversary celebrations alongside his Formula 1 team-mate Sergio Perez. #FOS #RedBull #MaxVerstappen https://t.co/XGe2yWWjAC — Goodwood FOS (@fosgoodwood) June 25, 2024

