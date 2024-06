De FIA heeft de startopstelling voor de Grand Prix van Spanje bekend gemaakt. Hier en daar waren er nog wat wijzigingen vergeleken met de voorlopige versie. Lando Norris start vanaf pole position met Max Verstappen naast zich op de eerste startrij.

Op de tweede startrij staat het duo van Mercedes, waarbij Lewis Hamilton voor teamgenoot George Russell staat. Op de vijfde plek staat Charles Leclerc, die ook geen wonderen verwacht voor de race in Spanje. Teamgenoot Carlos Sainz vertrekt zondagmiddag vanaf P6. Pierre Gasly en Esteban Ocon staan verrassend genoeg op P7 en P8 en daarachter vinden we Oscar Piastri terug. Fernando Alonso vangt zijn thuisrace aan vanaf P10.

Startopstelling GP van Spanje

Sergio Pérez had de achtste tijd gereden, maar door zijn gridstraf, opgelopen in Canada, vertrekt hij vanaf de elfde stek. Valtteri Bottas is de beste Kick Sauber op P12 en Nico Hülkenberg vangt de wedstrijd aan vanaf de dertiende plek. Lance Stroll start vanaf P14 en Zhou Guanyu doet dat vanaf de vijftiende plek. Kevin Magnussen en Yuki Tsunoda (P17) staan daarachter en Daniel Ricciardo staat daar één plekje achter. Logan Sargeant vertrekt vanaf de negentiende plek en teamgenoot Alexander Albon start vanmiddag vanuit de pitstraat.

