Woensdag werd bekend dat Viaplay Grand Prix Radio had afgetroefd in de strijd om de Nederlandse radiorechten van de Formule 1. Het Scandinavische bedrijf heeft inmiddels de plannen onthuld en zal de websites van DPG Media voorzien van het radiogeluid van de koningsklasse, zo legt de streamingdienst uit in het Algemeen Dagblad.

Het gesteggel om de radiorechten kwam woensdag naar buiten. Olav Mol was als mede-eigenaar van Grand Prix Radio in het bezit van de radiorechten in 2022. Daardoor kon hij samen met Jack Plooij alsnog het commentaar geven tijdens Formule 1-sessies. Viaplay heeft echter de Nederlandse radiorechten binnengehaald voor het nieuwe seizoen en daardoor kan Mol officieel het kunstje van vorig jaar niet herhalen. Als antwoord daarop heeft Mol de Belgische radiorechten aangeschaft en daarmee kan de Nederlandse Formule 1-fan die een alternatief geluid wil horen, alsnog terecht bij Mol en Plooij.

'Nederlandse markt verder uitbouwen

Viaplay zal de radiorechten inzetten via de platformen van DPG Media en daarmee wil het Zweedse bedrijf zo breed mogelijk gaan inzetten, zo vertelt de streamingdienst. Dat is dan ook de reden dat er een overeenkomst met DPG Media is aangegaan. Het bedrijf wil de 'sterke aanwezigheid op de Nederlandse markt nog verder uitbreiden met toonaangevende lokale partners'.

'Geweldige deal'

Het zal betekenen dat Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk vanaf dit seizoen online te horen zijn op onder anderen de websites van een aantal Nederlandse kranten van DPG Media. Die waren overigens al vaak in het bezit van de beelden en daar komen nu dus de radiorechten bij. "Dit is een geweldige deal die een welkome aanvulling vormt op de videoclips", zo liet de streamingdienst weten.

