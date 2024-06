Hoewel de Formule 1 voor volgend seizoen nog een aantal zitjes moet gaan vullen, wordt naam van Mick Schumacher eigenlijk nergens genoemd. De zoon van zevenvoudig kampioen Michael Schumacher laat zich echter niet uit het veld slaan en geeft in gesprek met The Independent aan dat hij nog altijd werkt aan zijn terugkeer naar de Formule 1.

'Schumi' junior debuteerde in 2021 naast Nikita Mazepin bij het team van Haas. Dat seizoen was al duidelijk dat de bolide van het Amerikaanse team niet vooruit te branden was en dus kwam het neer op veel ervaring opdoen. Het jaar erop moest het dan allemaal gebeuren, maar Schumacher was net iets te vaak bij een klapper betrokken. Uiteindelijk liep de schadepost te ver op en hoewel Schumacher tekenen van verbetering liet zien, was voor toenmalig Haas-teambaas Guenther Steiner de maat vol. Landgenoot Nico Hülkenberg werd uit zijn F1-pensioen gehaald om het zitje naast Kevin Magnussen in te vullen.

Reserverol Mercedes

Vanaf dat moment was het Mercedes die Schumacher in de arm nam. Toto Wolff gaf destijds aan dat het team dat ook wel een beetje verplicht was aan Schumacher senior, die in zijn jongere jaren voor Mercedes reed en in de slotfase van zijn Formule 1-carrière nog furore maakte bij de Zilverpijlen. Mick heeft dus zijn kans gehad, maar hoopt nog altijd op een terugkeer. "Eerlijk gezegd heeft de manier waarop ik twee jaar geleden was niets te maken met de persoon die ik nu ben. F1 is een droom die ik al heb sinds ik vijf jaar oud was en ik ben er nog niet klaar voor om die droom los te laten", vertelt hij. Er zijn momenten geweest in de afgelopen twee seizoenen, waardoor hij dacht dat er weer een kans in zat op een terugkeer. "Soms heb je het gevoel dat je een kans maakt, maar dan gebeurt het eigenlijk nooit omdat er iets anders gebeurt. Het was een emotionele achtbaan en een slopende laatste paar jaar. Maar ik werk aan mijn weg terug."

Knallen tijdens 24 uur van Le Mans

Dat doet Schumacher momenteel onder de vlag van Alpine, want voor het Franse team komt hij uit in het World Endurance Championship. Daarin staat komend weekend de belangrijkste wedstrijd van het jaar op het programma: de 24 uur van Le Mans. "We gaan voor de overwinning, dat is het uiteindelijke doel, maar als we na 25 uur over de finish komen, denk ik dat we ook heel trots kunnen zijn, aangezien dit project pas 11 maanden geleden is opgezet. Het is heel snel gegaan. Maar de mentaliteit is om te winnen, want... waarom anders concurreren?"

