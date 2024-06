De transfer van Adrian Newey van Red Bull Racing naar Ferrari is volgens BusinessF1Magazine een feit. De 65-jarige Brit gaat een driejarige deal aan, waarmee in totaal bijna zo'n 100 miljoen euro is gemoeid.

Begin mei werd bekend dat de ontwerper van Red Bull Racing begin 2025 vertrekt bij het Oostenrijkse team. Met de aankondiging kwam ook direct het bericht dat de Brit even een tijdje pauze wilde gaan nemen en een pensioen leek dan ook wel in de lucht te hangen. Toch waren er ook diverse berichten over interesse vanuit Aston Martin, maar ook Williams zou Newey willen terughalen. Volgens het medium is het echter Ferrari gelukt om de succesontwerper aan zich te strikken.

'Voor GP van Miami is deal gesloten'

De deal tussen Newey en Ferrari zou nog voor de Grand Prix van Miami zijn beklonken. Het gaat om een driejarige overeenkomst waarbij Newey in totaal zo'n 105 miljoen dollar kan opstrijken. Newey heeft in het verleden uitgesproken dat voor Ferrari werken nog altijd op zijn bucketlist stond. Ook betreurde hij het feit dat hij nog niet eerder met Fernando Alonso en Lewis Hamilton heeft kunnen werken. Laatstgenoemde rijdt momenteel zijn laatste jaar bij Mercedes, voordat hij komend seizoen voor het team uit Maranello gaat racen. Op dit moment wordt de overeenkomst tussen de twee partijen nog bewust stilgehouden, zo meldt het medium.

Concurrentie vist achter het net

Williams leek de afgelopen weken juist de beste papieren in handen te hebben. Zo heeft Newey in het verleden al eens voor het team uit Grove gewerkt, maar ging hij weg omdat hij geen aandelen in de renstal kon krijgen. Mercedes zou zich onlangs ook hebben gemeld bij de Brit, juist om aandelen van het team aan de Brit te overhandigen. Die twee partijen, samen met Aston Martin, lijken dus achter het net te gaan vissen.

