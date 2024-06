Volgens voormalig Formule 1-coureur Christijan Albers begeeft de FIA zich op glad ijs met het nieuwe reglement, dat vanaf 2026 van kracht wordt. De sport gaat dan een nieuw tijdperk Formule 1 in, waarbij de motoren een grotere rol gaan spelen en de tekortkomingen hiervan, met actieve aerodynamica moet worden weggewerkt.

Afgelopen week presenteerde de FIA het 2026-reglement. Het ging om de wagens die vanaf dat moment op de baan staan, want het motorreglement was al een tijdje bekend. Dat is overigens niet zomaar gedaan, want het motorreglement moest ervoor zorgen dat er nieuwe fabrikanten naar de sport komen. Audi heeft zich gemeld en Ford zal vanaf 2026 ook mee gaan doen. Cadillac heeft er geen geheim van gemaakt dat het wil meedoen aan de Formule 1 en Porsche stond lange tijd ook in beeld om aan de koningsklasse mee te gaan doen. Toch is daarna pas het reglement voor de auto's gemaakt en Albers is in de Telegraaf Formule 1-podcast kritisch op de nieuwe plannen.

2026-reglement

Ondanks dat het reglement in kannen en kruiken lijkt te zijn, zijn er ook berichten over teams die niet tevreden zijn over wat er is gepresenteerd. Albers kan dat in perspectief plaatsen. "De FIA brengt dan dat nieuws over de reglementen naar buiten, terwijl de teams er nog helemaal niet klaar voor zijn. Die dachten dat er nog gesprekken zouden volgen en dat ze zouden stemmen over wat er wel en niet doorgaat en dan brengen ze het gewoon naar buiten", zo ziet Albers.

Vanaf 2026 komt de helft van het vermogen van de krachtbron uit de elektrische componenten, de andere helft komt uit de verbrandingsmotor. Dat zorgt voor een compleet nieuwe uitdaging, waar Albers het doel niet helemaal van snapt. "Als je kijkt naar dit nieuwe reglement, dan is dat een 'f*cking joke'. Hoe wil je dat allemaal gaan doen? Ik geloof niet in dat elektrische verhaal, dit gaat niet goedkomen. Als ze hier niet op terugkomen, dan lopen de fans weg", zo voorspelt de analist van Viaplay.

GPFans dook onlangs in het nieuwe reglement dat vanaf 2026 van kracht wordt.

