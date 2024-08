De Formule 1 plukt in 2024 eindelijk de vruchten van de nieuwe reglementen die men in 2022 geïntroduceerd heeft, nu het veld steeds dichter en dichter bij elkaar begint te komen. Desondanks staan er alweer nieuwe veranderingen voor de deur, iets dat voor veel kritiek zorgt. Formule 1-CEO Stefano Domenicali reageert daarop.

Enkele seizoen geleden ging de Formule 1 een nieuw tijdperk in met de nieuwe aerodynamische regels en hoewel dit nog maar twee jaar geleden is, staan de gloednieuwe motorreglementen alweer voor de deur. Vanaf 2026 gaan de reglementen op de schop en gaan we weer een nieuw tijdperk in de koningsklasse tegemoet. Richting de nieuwe reglementen, heeft de FIA recent een hoop bekendgemaakt over die nieuwe regelgeving vanaf dat seizoen, waarbij er ook al beelden getoond zijn van de bolides zoals we ze ongeveer vanaf dat seizoen kunnen verwachten.

Fabrikanten

De auto's moeten in ieder geval een stuk kleiner en beweeglijker worden, iets waar de laatste seizoenen steeds vaker om geroepen wordt. Bovendien wordt de DRS vervangen door een nieuw 'Manual Override Mode'-systeem en zijn er nog verschillende andere belangrijke veranderingen in de power unit aangebracht. Juist op het moment dat de Formule 1 eindelijk weer spannend is, staan er alweer veranderingen op de stoep. Het zorgt bij irritaties in én buiten de paddock. Domenicali verdedigt de aanstaande veranderingen: "Er zijn altijd redenen waarom we veranderen", aldus de Italiaan. "Ten eerste omdat we vooruit moeten lopen op wat we doen. En dit [2026] technisch reglement was, op het specifieke moment dat de beslissing werd genomen, gerelateerd aan een behoefte van fabrikanten om betrokken te zijn bij F1. Met een ander soort technologie die gebruikt zou moeten worden. Ik geloof echt dat dat fundamenteel en cruciaal is", vertelt hij tegenover Motorsport.com.

Brandstof

De Italiaanse voorman vervolgt: "Plus, het feit dat we nu duurzame brandstof centraal stellen in dit technische project zal het proces versnellen om ervoor te zorgen dat deze nieuwe technologie sneller beschikbaar zal zijn voor de auto-industrie. Het zal leiden een daling van het fossiele brandstofgebruik en dat zal gunstig zijn voor de markt over de hele wereld. Daar ben ik behoorlijk van overtuigd. Zoals je weet is de prijs [van duurzame brandstof] vandaag de dag veel hoger, maar F1 is altijd erg goed geweest in het versnellen van het proces en het helpen van technologie in de juiste richting. Dus dat is echt wat ik verwacht, en ik weet zeker dat iedereen in die richting zal werken."

