Volgens Formule 1-journalist Allard Kalff gaat Red Bull Racing vanaf de Grand Prix van Spanje weer als 'vanouds' domineren. De 61-jarige presentator gaat nog een stapje verder en stelt dat als het Oostenrijkse team het in Barcelona niet voor elkaar heeft, dan zijn er echte problemen bij het team van Max Verstappen en Sergio Pérez.

Hoewel er de afgelopen weekenden toch aardig wat problemen bij de RB20 te bespeuren waren, is de verwachting nu het spektakel weer terugkeert naar traditionele banen, dat de wagen van Red Bull Racing daar wat beter uit de verf zal komen. Het stratencircuit van Monaco is een aparte baan, maar ook Canada is niet helemaal op het lijf geschreven van de RB20.

'Barcelona wordt als vanouds'

Volgens Kalff is de doelstelling duidelijk, Red Bull moet terugslaan in Barcelona, anders zijn er toch wel grote problemen. Op de vraag bij In de Slipstream of we de laatste spannende race hebben gezien, antwoordt Kalff: "Nou, laat ik het zo zeggen: 'als het in Spanje spannend wordt, dan hebben ze bij Red Bull een probleem.' Dat moet die auto gewoon... Ik had appcontact met iemand [van Red Bull red.] en die zei: Canada wordt nog moeilijk, maar Barcelona wordt gewoon weer als vanouds. Ik denk dat we daar vanuit kunnen gaan."

Kwalificatie is zó competitief

Wel houdt Kalff een slag om de arm, want de teams zijn in 2024 simpelweg een stuk dichter naar elkaar toe gekropen. Dat bewijst de kwalificatie, waarbij het soms om een paar duizendsten gaat. "Dan kom ik even terug op Pérez en waarom ik toch ook een beetje voor hem in de bres wil springen. In de kwalificatie is het momenteel zó competitief, dat als je drie tienden mist, dan sta je er dus helemaal niet bij en dat is een factor die ook in Barcelona, ook in Silverstone en ook in Oostenrijk mee gaat spelen. Zeker in Oostenrijk, dat is een rondje van zestig seconden, dan zit het zo dicht bij elkaar, dan moet je er staan", aldus Kalff.

