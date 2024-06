Hoewel Red Bull Racing nog steeds leidt in beide kampioenschappen, gaat het de laatste paar wedstrijden niet van een leien dakje. Het team wordt volgens Helmut Marko geplaagd door correlatieproblemen en dat heeft dan weer zijn uitwerking op de baan. De Oostenrijker kijkt vooral uit naar de komende drie races, want dan krijgt het team een beter beeld van waar de concurrentie staat.

Voor de neutrale fan lijkt het seizoen nu pas echt los te barsten. McLaren heeft misschien op dit moment wel de snelste bolide, Mercedes kon in Canada ineens ook strijden om de koppositie en Ferrari was in Canada weliswaar nergens, maar de Scuderia kan nooit worden uitgesloten. De Verstappen-factor zorgde er echter in Montreal voor dat de zege naar Red Bull ging, maar het lijkt erop of we misschien wel elk weekend een strijd om de zege gaan krijgen.

Simulator niet goed ingesteld

Red Bull Racing heeft last van correlatieproblemen. Dat betekent dat wat er in de simulator gebeurt, niet één-op-één te vertalen is naar wat er op de baan gebeurt en andersom. Het zorgt ervoor dat het team van Verstappen en Sergio Pérez op de vrijdagen vaak met een afstelling begint, die niet helemaal geschikt is en dus op zoek moeten gaan naar verbeteringen. Daarnaast speelde de afgelopen raceweekenden ook het probleem met de kerbstones op en Marko onthult dat daar vooral het grote probleem ligt. "Het simuleert de kerbstones niet correct. We hebben het over een technisch geavanceerde faciliteit, maar hij is niet goed ingesteld of interpreteert de gegevens niet goed", zo legt hij bij OE24 uit.

Bemoedigende signalen in Canada

Teambaas Christian Horner put bij Motorsport.com echter wel hoop uit de derde sector in Canada. "Het moet allemaal samenwerken, dus je pusht het aerodynamische platform van de auto, maar je wilt dat de auto over de kerbs rijdt. Wat bemoedigend was, was dat onze sector drie dit weekend competitief was, zelfs met de stijfheid van de auto die over die laatste chicane kletterde." Het is in zijn ogen dan ook een kwestie van de sleutel vinden om de prestaties te ontgrendelen. "Dus ondanks dat het oncomfortabel was, waren we toch in staat om snel genoeg te zijn. Ik denk dat de auto echt goed presteert, dus als we dat kunnen ontsluiten, dan zullen we zien dat het rondetijden vrijmaakt."

Prestatiebeperking

Verstappen kon uiteindelijk in Montreal zijn zestigste zege uit zij carrière bijschrijven, maar hoopt wel op verbeteringen. "We weten dat dit een zwak punt is en ik weet ook dat we er hard aan werken om het te verhelpen, want ik heb echt het gevoel dat het op dit moment een grote prestatiebeperking voor ons is. Dan kijk ik natuurlijk ook uit naar een aantal circuits waar we misschien niet te veel kerbs of hobbels hoeven te nemen", aldus Verstappen bij Motorsport.com.

