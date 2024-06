Het gaat er toch alleszins op lijken dat het Audi nog niet zo interessant is voor coureurs. Hoewel Nico Hülkenberg is aangetrokken voor komend jaar, lijkt Carlos Sainz nog geen interesse te hebben in het team, maar volgens Joe Saward heeft Esteban Ocon ook bedankt voor een zitje bij het Duitse team.

In aanloop naar het Grand Prix-weekend in Canada werd bekend dat Ocon en Alpine aan het einde van 2024, na een vijfjarige samenwerking, uit elkaar gaan. De druppel die de emmer deed overlopen lijkt het onderonsje te zijn met teamgenoot Pierre Gasly in Monaco. Ocon hoeft echter niet te denken aan een afscheid van de koningsklasse, zo zouden er diverse team staan te springen om een handtekening van de Fransman.

Stoelendans

In The Green Notebook bespreekt Formule 1-journalist Saward de ontwikkelingen rondom Ocon. Waarbij Audi lijkt te zijn afgevallen. "Esteban Ocon is al weg en tekent voor Haas, omdat hij lijkt te begrijpen dat Audi geen goede keuze is", zo weet Saward met grote zekerheid te melden. Ook Ocon vertelde toen bekend werd dat hij vertrekt bij Alpine dat er zeer binnenkort meer informatie over zijn toekomst bekend zal worden, al vertelde hij daar logischerwijs nog niet bij welk team dat zal gaan worden. Met het vertrek van Ocon, lijkt Gasly van een langere toekomst bij Alpine te zijn verzekerd, maar Saward twijfelt daaraan. "Audi en Alpine kunnen kibbelen over Pierre Gasly en Valtteri Bottas en het is waarschijnlijk dat de een naar het andere team gaat", aldus Saward.

