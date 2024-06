Ocon geeft Alpine veeg uit de pan na teamorder: "Opdracht was totale nonsens"

Met nog meer dan de helft van het seizoen te gaan, lijkt de samenwerking tussen Esteban Ocon en het team van Alpine steeds verder te verslechteren. De Fransman moest in Canada gehoor geven aan een teamorder, om Pierre Gasly er voorbij te laten en hoewel hij dat deed, kwam er toch flink wat weerstand op de boordradio en na afloop is Ocon nog veel kritischer op Alpine.

Het spektakelstuk in Montreal leverde het geplaagde team van Alpine toch flink wat punten op. Zo wisten Gasly en Ocon beide in de top tien te eindigen en dat zou moeten zorgen voor wat vrolijke gezichten. Ocon leeft in de wetenschap dat hij aan het einde van het jaar vertrekt bij Alpine en de ballen lijken inmiddels op teamgenoot Gasly te liggen. In de slotfase van de Grand Prix van Canada kon Ocon het gat richting Daniel Ricciardo (P8) niet dichten en kreeg hij de opdracht om Gasly er voorbij te laten, zodat hij een poging kon doen.

Ocon: "Ik ben te aardig, veel te aardig"

Dat lukte Gasly uiteindelijk niet, maar het plekje werd niet teruggeven aan Ocon. "Geen commentaar. Ik ben te aardig, veel te aardig. Ik heb gedaan wat ik moest doen, en dat is het belangrijkste. Maar jullie hebben niet gedaan wat jullie moesten doen. Dat is het", zo vertelde Ocon op de boordradio aan zijn race-engineer toen de vlag was gevallen. Na afloop en voor de camera van Sky Sports F1, gaat die tirade door: "Ik ben blij voor het team en dat we punten hebben gescoord met beide auto's, maar de volgorde had andersom moeten zijn. Ik heb de instructie gekregen om Pierre er voorbij te laten, met nog twee ronden te gaan."

Teamorder was 'totale nonsens'

Ocon vond die opdracht niet zinvol, want Ricciardo was in zijn ogen gewoon te snel. "Hij moest Daniel pakken, die iets te snel voor ons was. De opdracht was totale nonsens, maar ik heb mijn rol ingevuld als teamspeler. Ik heb altijd de instructie gerespecteerd, dat is altijd zo geweest. Ik heb niet anders gedaan in mijn carrière. Ik heb mijn ding gedaan, het team niet en dat is erg treurig", zegt Ocon. Op de vraag of dit iets te maken kan hebben met het aankomende vertrek bij het team, reageert de Fransman met een cynische glimlach: "Ik geef ze het voordeel van de twijfel."

