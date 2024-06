Het Grand Prix-weekend in Canada is er eentje om snel te vergeten voor Sergio Pérez. Daar waar teamgenoot Max Verstappen de race op zijn naam wist te schrijven, schoof 'Checo' op eigen houtje van de baan en beschadigde daarmee zijn achtervleugel en moest de wedstrijd staken.

De race op het semi-stratencircuit in Montreal was een waar spektakelstuk. Zo begon de wedstrijd met een paar plensbuien en hoewel het na een aantal ronden weer aan het opklaren was, was het wachten op de volgende regenbui. Voor Pérez, die vanaf P16 vertrok, was het daardoor ook een lastige race.

Schade, boete en uitvalbeurt Pérez

Aan het begin van de wedstrijd beschadigde Pérez zijn voorvleugel door contact met Pierre Gasly. Dat werd met een pitstop en een nieuwe vleugel verholpen. Toch bood het niet veel soelaas, want uiteindelijk vergaloppeerde Pérez zich halverwege de wedstrijd en kwam achterwaarts in de bandenstapels van bocht zes terecht. Op dat moment reed de Mexicaan met een achtervleugel, die op half zeven hing, terug naar de pitstraat en daar kreeg het team uiteindelijk nog een boete voor van 25.000 euro en 'Checo' heeft voor de race in Barcelona een straf van drie plekken gekregen.

Hergroeperen

Tegenover Sky Sports F1 is Pérez helder, de goede vorm moet worden teruggevonden: "Het zijn een paar moeizame weekenden geweest. We moeten ons hergroeperen en leren van dit weekend. Gisteren hadden we een probleem, waardoor we niet veel hoger hadden kunnen kwalificeren en die problemen begrepen we direct na de kwalificatie, dus dat is wel positief." 'Checo' hoopt in de volgende races terug te kunnen gaan slaan: "Er komen nog een heleboel races aan en ik ben er zeker van dat we de vorm weer terug gaan vinden." Over de schuiver waardoor Pérez uiteindelijk zijn race vroegtijdig moest beëindigen, wijst hij naar zichzelf: "Ja, dat heb ik zelf verprutst. Ik reed over het natte gedeelte in bocht zes en toen kon ik de auto niet meer stoppen. Het was nat en hoewel ik op de remmen trapte, de auto stopte niet meer. Dat was wat ongelukkig."

