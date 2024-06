De organisatie van de Grand Prix van Canada moest zich bij de stewards verantwoorden voor het feit dat er fans op de baan waren na afloop van de wedstrijd, maar op het moment dat de auto's nog de baan waren. De FIA wijst naar een groot veiligheidsprobleem en eist een verbeterplan van de organisatie.

Vaak wordt er na afloop van een Grand Prix en als de auto's in de pitstraat staan, de hekken voor de fans opengezet. Deze kunnen dan de podiumceremonie bijwonen en voor de FOM levert het prachtige plaatjes op. Toch moet de veiligheid worden gegarandeerd, voor zowel de coureurs als de teams, maar ook voor de fans zelf. Dat kwam volgens de FIA in het geding, omdat er te vroeg fans op de baan aanwezig waren.

Verbeterplan GP van Canada

De FIA heeft de organisatie na afloop van de race naar stewards geroepen. "Een grote groep fans kreeg het voor elkaar om de veiligheidslijnen te doorbreken en daardoor op diverse plekken de baan te betreden, terwijl er nog auto's op de baan waren. De veiligheidsmaatregelen en/of de beveiligers en zijn instrumenten waren niet afdoende of niet nageleefd, waardoor er een onveilige omgeving voor de fans, maar ook de coureurs was gecreëerd", zo luidt de klacht van de stewards. Daarmee werd artikel 12.2.1.h van de FIA Internationale Sporting Code overtreden. De organisatie heeft bevestigd dat de veiligheidsmaatregelen niet hebben gedaan, wat ervan verwacht mocht worden en gaven de stewards gelijk op het feit dat dit een 'onacceptabele situatie' opleverde. Het gevolg is dat de organisatie voor 30 september 2024 met een verbeterplan moet gaan komen, voor de editie van volgend jaar.

