De F1 Grand Prix van Canada heeft in allebei de kampioenschappen een paar verschuivingen opgeleverd. Max Verstappen won in Montreal na een spectaculaire race en boekte zo zijn zesde zege van 2024. De stand van zaken in de twee kampioenschappen.

Verstappen won, na een race vol met regen, safety cars en inhaalacties, voor Lando Norris en George Russell. Dit zijn dan ook de drie coureurs die de meeste punten hebben gescoord dit weekend. De andere coureurs die in de top tien eindigden waren Lewis Hamilton, Oscar Piastri, Fernando Alonso, Lance Stroll, Daniel Ricciardo, Pierre Gasly en Esteban Ocon. Een goed weekend dus ook voor Aston Martin en Alpine.

Stand coureurs na F1 GP Canada

Bij de coureurs vielen Carlos Sainz, Charles Leclerc en Sergio Pérez uit. Verstappen loopt dus 25 punten uit op Leclerc, terwijl Norris 18 punten in is gelopen op de Monegask. Piastri heeft op zijn beurt net zoals Russell en Hamilton flink wat punten goed weten te maken op Sainz en Pérez in de strijd om P4, terwijl Ricciardo dankzij zijn vier punten naar P12 is geklommen en nu negen punten heeft.

Coureur Aantal punten 1. Max Verstappen 194 punten 2. Charles Leclerc 138 punten 3. Lando Norris 131 punten 4. Carlos Sainz 108 punten 5. Sergio Pérez 107 punten 6. Oscar Piastri 81 punten 7. George Russell 69 punten 8. Lewis Hamilton 55 punten 9. Fernando Alonso 41 punten 10. Yuki Tsunoda 19 punten 11. Lance Stroll 17 punten 12. Daniel Ricciardo 9 punten 13. Oliver Bearman 6 punten 14. Nico Hülkenberg 6 punten 15. Pierre Gasly 3 punten 16. Alexander Albon 2 punten 17. Esteban Ocon 2 punten 18. Kevin Magnussen 1 punt 19. Zhou Guanyu 0 punten 20. Valtteri Bottas 0 punten 21. Logan Sargeant 0 punten

Stand constructeurs na F1 GP Canada

Bij de constructeurs scoorden McLaren en Mercedes 28 punten, drie meer dan Red Bull. Red Bull is echter wel 25 punten uitgelopen op Ferrari, dat de grote verliezer is van dit weekend. McLaren loopt dus 28 punten in. Ook voor Aston Martin, dat veertien punten scoorde, was het een goed weekend. Visa Cash App RB is nog wat steviger op P6 gekomen, want Haas scoorde geen punten. Alpine slaat ook toe en pakt drie punten, waardoor het nu nog maar twee punten achter Haas staat. Naast Haas scoorden ook Williams en Kick Sauber geen punten. Zij blijven met zijn tweeën stijf onderaan staan.

Constructeur Aantal punten 1. Red Bull Racing 301 punten 2. Ferrari 252 punten 3. McLaren 212 punten 4. Mercedes 124 punten 5. Aston Martin 58 punten 6. RB 28 punten 7. Haas 7 punten 8. Alpine 5 punten 9. Williams 2 punten 10. Kick Sauber 0 punten

