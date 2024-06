Het natte weer zal een rol gaan spelen tijdens de F1 Grand Prix van Canada. Het kwam een uur voor de race met bakken uit de hemel en de baan is nog nat voor de start. Tijdens de wedstrijd wordt er ook nog een buitje verwacht.

De regen geeft de teams al sinds de vrijdag in Montreal kopzorgen. Net voor aanvang van Vrije Training 1 trok een hagelbui over Circuit Gilles Villeneuve. De coureurs mochten daarom de eerste 21 minuten van de sessie niet de baan op, terwijl de marshals bezig waren met proberen de diepe plassen weg te halen. Dankzij het zonnetje dat tevoorschijn was gekomen, ging het asfalt van zeiknat naar halfdroog aan het eind van de sessie. De eerste helft van Vrije Training 2 was droog, maar daarna begon het flink te druppelen en kwamen de intermediates weer tevoorschijn. Fernando Alonso sloot de vrijdag als snelste af. Ook tijdens Q2 van de kwalificatie kwamen druppels uit de lucht vallen, waardoor alle deelnemers haastig naar buiten wilden. De regen bleef op de loer en uiteindelijk pakte George Russell de pole position. Max Verstappen zette een identieke tijd neer en start naast de Mercedes vanaf de voorste rij.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Hamilton snapt niks van domper in kwalificatie: "De grip was ineens verdwenen"

Buienradar

Dankzij een regenbui die over het circuit op het Île Notre Dame trok voor de start van de race, is de baan zeiknat. De ene helft van het veld kwam naar buiten en deed oefenstarts op de full wets en de andere helft op de intermediates. De laatstgenoemde band lijkt momenteel het juiste rubber te zijn voor de start. Het bericht van de FIA is dat de regenkans voor 14:00 uur lokale tijd, wanneer de race begint, 60 procent is. Dit stijgt naar 70 procent om 15:00 uur en naar 80 procent om 16:00 uur. Als we naar de buienradar kijken, zien we dat een regenbui verwacht wordt net na 20:00 uur Nederlandse tijd, dus in de openingsfase van de race. Het is nog niet bekend of de race achter de safety car start of dat het een normale staande start wordt.

UPDATE 19:50 UUR: Het officiële bericht van de wedstrijdleiding van de FIA is dat de regenkans 100 procent is tijdens de race.

UPDATE 19:59 UUR: Achttien van de twintig auto's beginnen op de intermediates. Alleen de Haas-bolides van Kevin Magnussen en Nico Hülkenberg staan op de full wets. Het begint weer te druppelen. Het wordt een staande start.

Dit is de buienradar voor Île Notre Dame, het eiland in Montreal waarop het Circuit Gilles Villeneuve ligt.



We kunnen regen verwachten tussen 14:00 en 14:30 uur lokale tijd, dus tijdens de openingsfase van de #CanadianGP, als de bui zijn huidige koers blijft volgen.#F1 pic.twitter.com/5biRkXPUS7 — GPFans NL (@GPFansNL) June 9, 2024

Gerelateerd