Het team van Mercedes start op zondag vanaf pole position tijdens de Grand Prix van Canada, al was het niet Lewis Hamilton die zich tot feestvarken ontpopte in Montreal. De zevenvoudig wereldkampioen beleefde zelf een teleurstellende kwalificatie, klokte de zevende tijd en reageert na afloop op zijn sessie.

De kwalificatie voor de Grand Prix van Canada was zaterdag een dag om van te dromen voor het team van Mercedes. De Britse formatie heeft het eigenlijk al jarenlang zwaar te halen na de dominantie van Hamilton in de jaren voor Max Verstappen, maar men wist zaterdag in de vorm van een pole position voor Russell eindelijk weer eens een mooi succesje te vieren. Het was nodig, want de afgelopen maanden lijkt het team toch behoorlijk voorbijgestreefd door concurrenten als Red Bull Racing, Ferrari en McLaren.

Op zaterdag kwam het team gewapend met upgrades richting de kwalificatie en Russell wist dat om te zetten in een welverdiende pole. Aan de andere kant was het opmerkelijk genoeg Hamilton, die er ook in eerste instantie goed bij leek te zitten, die zwaar teleurstelde op het circuit waar hij in 2007 zijn eerste zege in de koningsklasse boekte en waar hij sowieso over het algemeen vrij goed uit de voeten kan: "Allereerst mijn felicitaties aan George voor het leveren van geweldig werk. Het is fantastisch voor het team. Iedereen heeft zo hard aan de upgrades gewerkt op de fabriek, dus dit is een grote boost voor iedereen", stelt Hamilton tegenover Sky Sports.

Uiteindelijk plukte Hamilton daar zelf totaal geen vruchten van. Hij kwam niet verder dan een teleurstellende P7, zijn laagste kwalificatie op dit circuit uit zijn loopbaan. "De auto voelde het hele weekend goed en op het moment dat we in de kwalificatie aankwamen, verdween dat voor mij opeens. De grip was ineens verdwenen. Tijdens VT3 had ik meer dan genoeg snelheid in me zitten. Daarna was de kwalificatie en wilden de banden gewoon niet werken. Er is helemaal niets veranderd aan de auto", zo besluit Hamilton radeloos.

