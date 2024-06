George Russell heeft pole position veroverd tijdens een werkelijk zinderende kwalificatie voor de Grand Prix van Canada. De Brit klokte in zijn Mercedes exact dezelfde rondetijd als Max Verstappen, maar omdat Russell dit eerder deed, mocht hij de eerste startplek bijschrijven. De derde plek was er voor Lando Norris, terwijl Sergio Pérez en de beide Ferrari's teleurstelden. Daniel Ricciardo wist te verrassen, terwijl Lewis Hamilton het liet afweten in de beslissende fase.

De kwalificatie op het Circuit Gilles-Villeneuve ging onder droge omstandigheden van start, maar vlak voor aanvang van de sessie regende het nog wel. Tevens was er tijdens de kwalificatie wederom een grote kans op regen. Reden genoeg dus om snel een rondetijd op de klokken te zetten op de slicks, zolang dat nog mogelijk was. Het was dan ook flink druk op de baan in de beginfase van de kwalificatie in Canada. Iedereen wilde zo snel mogelijk een tijd op het bord zetten. De coureurs namen ook direct het nodige risico en dat resulteerde onder meer in rechtdoor schieten en de muur toucheren bij het uitkomen van de laatste bocht. Ook kregen sommige rijders het met elkaar aan de stok, omdat het enorm druk was op de baan.

Q1: Sergio Pérez stelt teleur

Mercedes liet zich - net als tijdens de derde vrije training - direct zien in de eerste fase van de kwalificatie. Met twee auto's reden ze al snel de top drie in, gescheiden door Verstappen, die de tweede plek achter Russell innam. Maar met nog enkele minuten op de klok, gingen de coureurs er nog een keer voor zitten om hun rondetijden verder aan te scherpen. In de gevarenzone bevond zich ook meer Pérez, die bijna onderaan bungelde toen de rijders begonnen aan hun laatste runs. De Mexicaan liet het aankomen tot op het allerlaatste moment en bezweek wederom onder de druk. Hij werd uitgeschakeld in Q1, evenals Zhou, Hülkenberg, Ocon en Bottas. Verstappen beet in de slotfase nog van zich af door de snelste tijd neer te zetten.

Q2: Ferrari met twee auto's uitgeschakeld

De tweede sessie ging van start terwijl er druppels uit de hemel kwamen vallen. De coureurs konden echter nog wel op de slicks beginnen en daarom was het druk bij het uitgaan van de pitstraat. Verstappen had moeite om een plek bij de eerste tien te vergaren. De wereldkampioen bleef echter op gebruikte softs rijden en dat was duidelijk een risico. Mercedes ging ondertussen door met waar het mee bezig was en dat was bovenin meedoen, samen met McLaren.

Verstappen begon aan zijn laatste run vanaf de veertiende positie. Het was dus alles of niets voor de Nederlander. Hij slaagde er in om zich veilig te rijden, maar erg indrukwekkend was het niet. Nog minder indrukwekkend was het optreden van Ferrari, dat allebei de auto's uitgeschakeld zag worden in Q2. Ook Sargeant, Magnussen en Gasly wisten het niet te halen. De beide Mercedessen sloten de sessie af als snelsten.

Max Verstappen kende een moeizame kwalificatie in Canada tot aan Q3

Q3: Russell op pole met exact dezelfde tijd als Verstappen

In Q3 - de allesbeslissende fase - was er wederom dreiging van regen en daarom ging Verstappen al snel naar buiten. De Nederlander noteerde kortstondig de snelste tijd, maar de beide Mercedessen gingen er uiteindelijk met gemak overheen. Vervolgens doken alle coureurs naar binnen voor een bandenwissel, om daarna te gaan beginnen aan de beslissende run. Het was bloedstollend spannend tot het allerlaatste moment.

McLaren liet zich als eerste zien in de slotfase. Zij noteerden de voorlopige tweede en derde tijd, achter Russell. En diezelfde Russell bleef de snelste, al was het verschil met Verstappen met nul. Letterlijk nul. +0.000 seconde viel er te lezen op het scorebord. Maar omdat Russell de tijd als eerste heeft neergezet, mocht hij met pole position richting de Grand Prix van zondag. De derde tijd was er uiteindelijk voor Lando Norris, gevolgd door Piastri, Ricciardo, Alonso, Hamilton, Tsunoda, Stroll en Albon.

