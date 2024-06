George Russell en Max Verstappen reden exact dezelfde rondetijd tijdens de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Canada, maar het is de Brit die morgen vanaf pole position mag beginnen aan de race. Russell zette zijn rondetijd eerder neer en daarom mag hij voor de Red Bull plaatsnemen op de grid zondag. "Ik heb dit gevoel gemist", zo sprak hij na afloop.

Het is vooralsnog een bijzonder weekend voor Mercedes in Canada. Vanaf de derde vrije training kwamen ze echt op stoom en deze lijn wisten ze door te trekken in de kwalificatie. Zowel Russell als teamgenoot Lewis Hamilton blonken uit in de eerste twee sessies, terwijl Verstappen juist worstelde met zijn auto. Datzelfde gold ook voor Sergio Pérez, die na Q1 zelfs was uitgeschakeld. In de alles beslissende fase liet Hamilton het afweten, maar stond Russell er wel. In zijn Mercedes klokte hij een 1:12.000. Exact diezelfde tijd klokte daarna ook Verstappen, maar omdat Russell eerder was, mag hij op pole beginnen. Na afloop was hij dan ook lyrisch.

Artikel gaat verder onder video

Russell pakt pole ondanks exact dezelfde rondetijd van Verstappen in CanadaLees meer

Russell spreekt van geweldige kwalificatie in Montreal

Russell kon zijn geluk niet op na afloop van de kwalificatie in Montreal. "Geweldig! Dit voelt zo goed", zo begint hij bij de gridinterviews. "Er is zo hard gewerkt in de fabriek en we zeiden het al in Monaco, dat we hoopten dat dit dé start van het seizoen zou zijn voor ons, en ik denk dat dat het geval is." De Brit kan niet wachten om morgen vanaf pole aan de Grand Prix te beginnen. "Ik heb dit gevoel gemist. Ik ben enthousiast over morgen. De eerste stap is nu gezet, maar nu moeten we uiteraard onze ogen houden op het behalen van de overwinning", zo sprak hij met een grote glimlach.

Russell wil Verstappen verslaan in GP Canada

Tot slot kreeg Russell uiteraard de vraag of hij denkt af te kunnen rekenen met Verstappen in de race. De Red Bull heeft het moeilijk in Canada, maar in Q3 stond Verstappen er wel plots weer. "Of ik Verstappen kan verslaan voor de winst? Waarom niet. Natuurlijk. Laten we er voor gaan. De auto voelt geweldig sinds we upgrades in Monaco hebben gebracht, we zitten nu echt in het gevecht. Dus we gaan er zeker voor morgen", aldus Russell.

YEEEESSSSSS GEORGE POLE IN CANADA!!!👊 pic.twitter.com/ZsTdOlG1SW — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) June 8, 2024

Gerelateerd