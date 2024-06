Lance Stroll heeft de berichten op social media, waarbij fans vinden dat de Canadees zijn plekje in de sport misschien niet verdient, ook gelezen en slaat bij TSN terug naar de criticasters. De 25-jarige coureur wijst daarvoor naar de statistieken van de laatste paar Grand Prix-weekenden.

Stroll is in 2024 bezig met zijn achtste jaar binnen de koningsklasse. De Canadees sloot in 2017 aan bij Williams om vervolgens in 2019 over te stappen naar Racing Point. Dat had alles te maken met Stroll senior, die met een consortium van zakenlieden het team overnam in de zomer van 2018. Dat team is inmiddels omgedoopt tot Aston Martin.

'Kritiek hoort erbij'

Over de kritiek die hij op zijn positie krijgt, is Stroll gelaten. "Het hoort erbij. Het is een beetje hoe mijn carrière is geweest. Ik heb daar door de jaren heen mee te maken gehad, maar ik antwoord op de baan", opent Stroll. Samen met Fernando Alonso verdedigt hij de kleuren van Aston Martin en de tweevoudig kampioen is hem dan ook vaak de baas geweest. Toch heeft Stroll die trend weten te keren en daar is hij trots op: "Hij is tweevoudig wereldkampioen en mensen zien hem als een topcoureur in de Formule 1 en het is nu vier tegen vier in de kwalificatie."

Fernando Alonso

De Spanjaard heeft inderdaad niet de beste periode achter de rug en dat is voor Stroll dan ook genoeg voer om over door te gaan. "Ik kijk naar mijn laatste paar weekenden en ik denk dat ze sterk waren. Als ik nu kijk naar tempo en snelheid, zoals ik al zei, 4-4 in de kwalificatie. Mensen zeggen dat hij supergoed is en ik heb hem de laatste paar weekenden verslagen, dus neem het zoals je wilt", aldus Stroll die dit weekend zijn thuisrace gaat rijden.

