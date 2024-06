Hoewel het 2024-seizoen niet florissant verloopt voor Mercedes, heeft Lewis Hamilton in Canada weer een reden om te lachen. Zo verklaart de zevenvoudig kampioen na de tweede training dat het gevoel met de W15 voor het eerst sinds lange tijd, best goed was.

Voor Hamilton is het een seizoen om simpelweg uit te zitten. Zo weet de Brit dat hij in 2025 voor Ferrari zal gaan racen en Mercedes is nog altijd zoekende. Hoewel er progressie wordt geboekt door het team uit Brackley, worden er grotere stappen gezet bij de concurrenten.

W15 komt tot leven?

Hamilton voelt zich als een vis in het water bij regen en tegenover F1TV is hij dan ook opgetogen: "Het was een prima dag zo en de auto voelde goed aan. Ik zat echt te genieten." Circuit Gilles Villeneuve is één van de favoriete banen van de Brit en de W15 kan er ook prima uit de voeten: "Het voelde fantastisch aan en ik bleef maar de jongens [monteurs] toejuichen: kom op, laten we nu naar buiten rijden." Daarnaast onthult de zevenvoudig kampioen dat de wagen dit weekend een stuk beter reageert op zijn stuurmanskunsten.

Vertrouwen in goede zaterdag

Het hele weekend hangt er een regenbui in de lucht en Hamilton kijkt dan ook terug op waardevolle baantijd. Wat betreft de zaterdag in Montreal, daar verwacht de Brit wel wat van. "Ik heb er eigenlijk best veel vertrouwen in, al is zaterdag wel vaak iets anders voor ons, maar ik heb wel het idee dat het een goede dag kan worden. Onder beide weersomstandigheden voelde ik me op vrijdag best goed en ik denk dat we dit weekend een stukje dichter bij de top zitten", aldus Hamilton.

