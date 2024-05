Red Bull brengt 'statement' over toekomst Verstappen, Hamilton ontsnapt aan verdrinkingsdood | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Met vandaag onder andere het nieuws dat energiedrankgigant Red Bull in zee is gegaan met de Engelse voetbalclub Leeds United, waarna het Formule 1-team van het Oostenrijkse renstal op ludieke wijze op deze bekendmaking inhaakte. Verder heeft Lewis Hamilton een heftig verhaal uit de doeken gedaan over hoe hij ternauwernood aan de verdrinkingsdood is ontsnapt, heeft Max Verstappen een leuke anekdote over vader Jos wereldkundig gemaakt en lijken de problemen bij Alpine groter dan in eerste instantie gedacht. Dit en meer lees je in deze nieuwe GPFans Recap.

Artikel gaat verder onder video

Red Bull in zee met Leeds United, overstap Verstappen met knipoog uitgesloten

Red Bull bracht op donderdag een sponsordeal met Leeds United naar buiten, waarna het Formule 1-team van de energiedrankgigant op grappende wijze de fans geruststelde: Max Verstappen zal in ieder geval niet de overstap maken naar de Engelse voetbalclub. Op X schreef de renstal: "Om maar een eind aan de geruchten te maken... Max Verstappen zal zich niet bij Leeds United voegen voor het seizoen van 2024/2025." Daarmee lijkt de Oostenrijkse grootmacht in te spelen op de geruchten die recent de ronde deden over Verstappen. In de media werd hij veelzijdig in verband gebracht met een overstap naar het team van Mercedes in 2025. Meer lezen over de ludieke reactie van Red Bull Racing? Klik hier.

Hamilton ontsnapte aan verdrinkingsdood: "Ik dacht, het is voorbij"

Lewis Hamilton vertelt in het programma Hot Ones op het Youtube-kanaal First We Feast hoe hij tijdens het surfen eens ternauwernood aan de verdrinkingsdood is ontsnapt. "Ik schoof mijn bord opzij, dook naar beneden en pakte het rif vast", klinkt het onder andere. "Ik hoorde de golf achter mij te pletter slaan, mijn bord werd in tweeën geslagen. Ik kwam happend naar lucht weer boven, en de volgende kwam er al aan. Dus terug naar beneden, weer het rif vasthouden, en wachten tot de golf voorbij kwam. Dat heb ik drie keer gedaan. Toen ik weer boven kwam was ik... Ik had bijna geen lucht meer. Ik was bijna verdronken." Het hele verhaal van Lewis Hamilton lezen? Klik hier.

Verstappen volgt race-activiteiten vader Jos op de voet: "Krijg een foto als het mis is gegaan"

Max Verstappen vertelt in gesprek met de Nederlandse media in Monaco over hoe vader Jos zijn persoonlijke leven combineert met het rally rijden en het van tijd tot tijd bezoeken van Formule 1-weekenden. Ook gaat de wereldkampioen in op hoe hij Verstappen senior probeert te volgen tijdens zijn eigen raceweekenden: "Mijn vader stuurt altijd een de live timing, of een foto als het mis is gegaan. 'Ja, we zijn klaar', dat hoort er natuurlijk ook bij", klinkt het lachend. href="https://www.gpfans.com/nl/f1-nieuws/1021766/verstappen-volgt-raceactiviteiten-vader-jos-op-de-voet-krijg-een-foto-als-het-mis-is-gegaan/" target="_blank">Meer lezen over hoe Jos Verstappen zijn privéleven combineert met het bezoeken van raceweekenden in de Formule 1? Klik hier.

Marko verklaart kwalificatiefout Verstappen en zwakte RB20

Red Bull Racing maakte een teleurstellend weekend mee tijdens de F1 Grand Prix van Monaco. Hoofdadviseur Helmut Marko legt uit waarom Canada mogelijk ook een moeizaam weekend wordt: "Het probleem begint in de simulator, die aangaf dat de auto perfect over de kerbs kon", klinkt het. "En Monaco was niet het eerste circuit waar we dit probleem hadden; het was de eerste keer dat het probleem relatief sterk naar voren kwam sinds Singapore. De simulator toonde iets aan dat niet overeen kwam met de realiteit. We zijn optimistisch dat we er in ieder geval achter kunnen komen waarom de simulator data produceert die niet klopt met de realiteit. Echter, Montreal kan wederom een moeilijk weekend voor ons worden." De volledige uitleg van Helmut Marko lezen? Klik hier.

'Alpine overweegt bouw van Renault-power units te schrappen en andere motoren te kopen'

Het Alpine Formule 1-team maakt een uitdagende periode mee in de koningsklasse. De rivaliteit tussen ploegmaten Pierre Gasly en Esteban Ocon bereikte het kookpunt tijdens de F1 Grand Prix van Monaco, maar op de achtergrond verloopt ook niet alles soepeltjes. Naar verluidt gaat het Alpine Formule 1-team op de schop in opdracht van Renault-CEO Luca de Meo. Volgens Corriere della Sera heeft hij een beroep gedaan op ex-teambaas Flavio Briatore om als special supervisor aan de slag te gaan. Daarnaast hebben twee betrouwbare bronnen tegenover F1-journalist Joe Saward bevestigd dat het team niet te koop is, maar dat De Meo wel opzoek is naar een andere motorleverancier, en dat het dus niet meer haar eigen Renault-power units gaat maken vanuit Viry-Châtillon vanaf 2026. Meer lezen over de problemen bij Alpine? Klik hier.

Gerelateerd