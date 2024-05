Lando Norris sluit zich aan bij de mening van Max Verstappen over de beslissing van de stewards om Carlos Sainz de derde plek terug te geven voor de herstart van de F1 Grand Prix van Monaco. De Limburger noemde het 'discutabel'. Norris was er ook gefrustreerd over.

Kevin Magnussen, Sergio Pérez en Nico Hülkenberg crashten hard bij Beau Rivage net na de start in Monte Carlo. De wedstrijdleiding besloot de race stil te leggen. Carlos Sainz had geluk bij een ongeluk, want hij had een lekke band opgelopen toen zijn linkervoorwiel langs de vloer van Oscar Piastri was geschraapt in Sainte Dévote. De Ferrari schoot daardoor rechtdoor bij het casino en viel ver terug, maar kon wel terugrijden naar de pits. Omdat er één auto was die nog niet door de eerste sector was gekomen, de Kick Sauber van Zhou Guanyu, werd de originele startgrid gebruikt als opstelling voor de tweede staande start. Zhou moest langzaam rijden om alle brokstukken te vermijden en reed bij het casino, toen de race werd stilgelegd. Het einde van de eerste sector ligt bij het aanremmen voor de volgende bocht Mirabeau. Sainz was daar al wel voorbij.

Frustrerend en oneerlijk

"Ik denk niet dat dat het eerlijkst is," begon Norris tegenover de aanwezige media waaronder GPFans. "Echter, er zullen vast momenten in het verleden zijn geweest waarbij ikzelf misschien het geluk had en dat ze de auto konden repareren [tijdens een rode vlag] of iets dergelijks. Als je er op een eenvoudige manier over nadenkt, is het wel frustrerend en oneerlijk dat iemand een fout maakt, maar vanwege een bepaald aantal auto's of wat dan ook, wat de regel ook is, dat niet over de streep kwam voor de rode vlag en bla, bla, bla, dat diegene zijn fout ongedaan mag maken en een gratis pitstop krijgt. Dat is oneerlijk."

Lucky Carlos

"Wat Carlos heeft gered, was dat Zhou nog geen sectortijd had neergezet toen de race werd stilgelegd. Lucky Carlos," voegde McLaren-teambaas Andrea Stella eraan toe. "Ik denk dat hij geluk had vandaag en ook met de milde aanpak van de stewards, aangezien het contact in de eerste bocht natuurlijk voor significante schade had gezorgd aan Oscars auto." McLaren had een boel werk aan de winkel tijdens de rode vlag. Door de schade aan de vloer was Piastri een boel downforce kwijtgeraakt, maar de Britse renstal wist dit dankzij reparaties grotendeels terug te winnen.

