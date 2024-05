Dit is de stand in het wereldkampioenschap na de Grand Prix van Monaco

De Grand Prix van Monaco zit erop en het is een heugelijke dag voor Charles Leclerc. De Monegask wist eindelijk zijn thuisrace te winnen en gaf toe dat het in de slotfase, ondanks een comfortabele voorsprong, even spannend werd. Toch ging er niets mis en dus mag de 26-jarige coureur zichzelf een winnaar van de race in Monte Carlo noemen.

Het zorgt ervoor dat de stand in het wereldkampioenschap hier en daar is gewijzigd. Zo leidt Max Verstappen nog altijd het kampioenschap met 169 punten. Leclerc is staat met de zege in Monaco op 138 punten op P2. Lando Norris is één plekje omhoog gegaan en bezet de derde stek met 113 punten. Carlos Sainz staat daarachter met 108 punten achter zijn naam. Sergio Pérez sluit de top vijf af met 107 punten.

Artikel gaat verder onder video

Kampioenschap

In het klassement voor de teams leidt Red Bull Racing nog altijd met 276, maar Ferrari staat daar met 252 punten niet ver achter. McLaren is nog altijd het derde team met 184 punten en Mercedes staat op P4 met 96 punten. Aston Martin staat op de vijfde positie met 44 punten. Williams is ook eindelijk van die hatelijke nul af en staat op de achtste positie met twee hele punten.

Constructeurskampioenschap

Constructeur Aantal punten 1. Red Bull Racing 276 punten 2. Ferrari 252 punten 3. McLaren 184 punten 4. Mercedes 96 punten 5. Aston Martin 44 punten 6. RB 24 punten 7. Haas 7 punten 8. Williams 2 punten 9. Alpine 2 punten 10. Kick Sauber 0 punten

Gerelateerd