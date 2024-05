Max Verstappen moest genoegen nemen met de zesde positie in de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Monaco. De coureur van Red Bull Racing raakte de muur en moest zijn tweede poging in Q3 afhaken.

Verstappen staat voor een grote uitdaging morgen en het was al zo'n lastig weekend voor hem op het stratencircuit in Monte Carlo. De Nederlander was niet tevreden over de wegligging van de RB20 op de vrijdag. Vooral de hobbels en de remzones lijken de zwaktes te zijn van de Red Bull hier. De kampioenschapsleider kwam in de eerste twee vrije trainingen dan ook niet verder dan de vierde stek. In de trainingssessie van zaterdagochtend leek er met de tweede plaats op twee tienden achterstand van Charles Leclerc vooruitgang in te zitten. Verstappen zag een kans op een goede positie in de kwalificatie echter in rook opgaan toen hij de muur raakte in Sainte Dévote. Hij zal de race morgen als zesde aanvangen achter Leclerc, Oscar Piastri, Carlos Sainz, Lando Norris en George Russell. Het is nog wel even afwachten of Sainz bestraft wordt of niet. Lees daar hier meer over.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Piastri tevreden met P2 en komt met plan om Leclerc te verslaan: "Goede start of strategie"

Niks maakte het beter

"We hebben veel dingen met de auto geprobeerd," begon Verstappen tegenover onder andere GPFans. "Letterlijk niks maakte het beter. Dan zit je vast, dan is er weinig dat je kan doen. We hebben echt geprobeerd het te optimaliseren, maar als je dan vastzit... Je kan het zien in de tweede sector. We zijn daar zo slecht, omdat ik daar de kerbs niet kan aanraken, omdat het de auto te onstabiel maakt en dan verlies je veel rondetijd - gewoon erg lastig."

Max Verstappen's final flying lap was over almost as soon as it started 👀



The Dutchman banged the wall at Turn 1 💥#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/mZ91uOdsri — Formula 1 (@F1) May 25, 2024

OOK INTERESSANT: Pérez wijst naar vele verkeer als oorzaak voor rampzalige kwalificatie: "Het doet pijn"

Fundamenteel probleem

"Dat hebben we geprobeerd. We zijn steeds zachter en weer stijver en weer zachter gegaan, met alles," antwoordde de kampioenschapsleider op de vraag of de ophanging zacht genoeg stond afgesteld. "Maar de auto is net een kart. Het is alsof ik zonder ophanging rij. De auto springt van hot naar her en kan de kerbs, de hobbels en de veranderingen qua camber [de hoogteverschillen in de bochten] niet absorberen. De keren dat ik in de laatste bocht steeds bijna tegen de muur aansprong is ongelooflijk. Het is ook niet iets nieuws, we hebben dit probleem al sinds 2022. Natuurlijk hadden we de afgelopen twee jaar een voorsprong met de auto, maar nu dat iedereen inhaalslagen maakt en wanneer je zelf je zwaktes niet verbetert, dan krijg je dit."

Verstappen denkt niet dat de problemen snel opgelost kunnen worden. "Het is een fundamenteel probleem, dus het is niet iets wat in een weekje is opgelost." Hij verwacht daarom dat Red Bull het op meerdere circuits lastig gaat krijgen dit seizoen. "Zeker, en de laatste twee à drie races zijn al erg moeilijk geweest."

Gerelateerd