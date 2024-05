Vier coureurs zijn na afloop van de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Monaco naar de FIA gefloten. De stewards noteerden een boel incidenten waarbij deelnemers elkaar ophielden en ze zullen onderzoek doen naar Alexander Albon, Nico Hülkenberg, Esteban Ocon en Carlos Sainz.

Verkeer was duidelijk het grootste probleem tijdens de eerste kwalificatiesessie op het krappe stratencircuit in Monte Carlo. Daniel Ricciardo moest een ronde afbreken toen hij de Kick Sauber-bolides van Zhou Guanyu en Valtteri Bottas tegenkwam in Massenet. Ook Max Verstappen werd genoteerd, maar de Nederlander heeft geluk dat hij niet verder wordt onderzocht. Sergio Pérez had moeite om zich door het verkeer te navigeren en strandde in Q1 met een teleurstellende achttiende positie. "Het was een ramp. In mijn eerste ronde had ik veel last van het verkeer bij bochten 6 en 7. En er lagen wat stickers in de apex van bocht 8. Ik verloor daar een paar tienden," legde de Mexicaan uit.

Artikel 37.5

Uiteindelijk zag de wedstrijdleiding twee incidenten die verder onderzocht moesten worden. Het ging om Sainz die Albon zou hebben opgehouden in Q1 bij het uitkomen van het tweede gedeelte van het zwembadchicane. Ze gingen wel allebei door naar de tweede kwalificatiesessie, dus invloed op hun resultaten had het niet. Daarnaast zijn Ocon en Hülkenberg ook opgeroepen door de stewards. De Haas-coureur blokkeerde de Alpine aan het begin van Q2 bij het casino. In beide gevallen gaat het om een overschrijding van artikel 37.5 van het sportief reglement. Sainz en Hülkenberg lopen het risico om een gridstraf te krijgen.

