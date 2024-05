Charles Leclerc veroverde zaterdag pole position voor de F1 Grand Prix van Monaco, zijn derde in eigen land. De Monegask was het hele weekend al snel en was achteraf blij dat hij dit ook heeft weten om te zetten in twee goede rondjes in Q3 en een pole position.

Na de kwalificatie reageert Leclerc tevreden op zijn rondje in Q3, maar is hij ook nog voorzichtig richting zondag ondanks dat Max Verstappen vanaf P6 begint. "Het was fantastisch. Het gevoel na een kwalificatierondje hier [in Monaco] is altijd heel speciaal. Ik ben erg blij met het rondje. Het voelt erg goed, maar ik weet nu beter als geen ander dat pole position hier niet alles is. Ondanks dat het erg helpt voor de race van zondag, moet alle wel bij elkaar komen zondag. Dat is ons de afgelopen jaren niet gelukt. We zijn nu een sterker team en hebben een betere positie, dus ik weet zeker dat we morgen mooie dingen kunnen bereiken. Winnen is het doel."

Leclerc over Grand Prix van Monaco

Wat denkt Leclerc dat er nodig is om zondag wel een goede kans te maken op de zege in Monaco? "Ik heb een goede start nodig. Als we dat gedaan hebben, hoop ik dat Carlos [Sainz] ook een goede start kan hebben en mij kan volgen. Als we dan eerste en tweede zijn, dan kunnen we vanaf dat moment gaan managen. Dat is het perfecte scenario. Wat er ook gaat gebeuren, we moeten de zege pakken."

