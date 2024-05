Voor de tweede keer in 2024 was het niet Max Verstappen, maar een andere coureur die een Grand Prix won. Lando Norris bleek Verstappen te snel af te zijn tijdens de F1 Grand Prix van Miami, waardoor hij na Carlos Sainz de tweede coureur naast de Nederlander is die dit seizoen een race heeft gewonnen. De internationale media hadden hier natuurlijk volop aandacht voor.

Verstappen leek voorafgaand aan de race in de Verenigde Staten, de eerste van de drie dit seizoen, weer richting een racezege te gaan. De Nederlander begon voor de zesde keer dit seizoen vanaf pole en behield deze eerste plek ook, maar liep niet verder uit dan drie seconden. Na een VSC (gecreëerd door Verstappen zelf na het raken van een paaltje) en safety car (na crash Logan Sargeant) reed Verstappen ineens op P2 en was het Norris die dankzij het goed timen van de pitstop op P1 reed. Met schade aan de vloer van het eerder geraakte paaltje bleek Verstappen niet in staat om Norris bij te houden en moest hij het doen met P2. De internationale media zagen dit natuurlijk ook. Een overzicht van de reacties.

La Gazzetta dello Sport

Bij La Gazzetta dello Sport zagen ze dat Verstappen 'verraden' werd door zijn eigen auto, voor het eerst sinds Singapore 2023 en Australië 2024. "Eindelijk Lando Norris! De Engelsman van McLaren is terecht toegetreden tot de exclusieve club van Formule 1 GP-winnaars en heeft zich ontdaan van het weinig benijdenswaardige record van vijftien podiums zonder ook maar één keer op de hoogste trede te hebben gestaan. Lando deed het in Miami, tijdens zijn 110de race, de zesde race van dit wereldkampioenschap waarin de gebruikelijke Max Verstappen als tweede eindigde, dit keer verraden door een auto die hem niet in staat stelde om de Engelsman aan te vallen. Norris leidde de race dankzij het gelukkige toeval dat er een safety car kwam vlak voor zijn enige pitstop. Een snufje geluk dat niets afdoet aan de verdiensten van het 24-jarige Engelse talent, die eindelijk koning van een Grand Prix is geworden. Ferrari vocht goed, maar moest genoegen nemen met de derde plaats met Leclerc."

The Guardian

Bij The Guardian zagen ze hun landgenoot Norris vooral een zege boeken in Miami dankzij de safety car, maar nemen ze niks weg van de prestatie van Norris zelf. "De safety car was in zijn voordeel gevallen, maar Norris hield zijn zenuwen in bedwang met een absoluut ijzeren wil om af te sluiten als een kampioen. De voorsprong groeide terwijl de ronden aftelden tot hij de vlag en een historische eerste overwinning pakte met 7,6 seconden voorsprong op Verstappen."

Bild

Het Duitse Bild constateerde dat Norris met zijn prestatie en zege in Miami kon voorkomen dat hij een negatief record op zijn naam kreeg. "Max Verstappen (26) wint de Grand Prix van Miami... NIET! In plaats daarvan racete Lando Norris (24) zondag verrassend als eerste over de finish. Voor de McLaren-coureur, die de Grand Prix afsloot voor Verstappen (Red Bull) en Ferrari's Charles Leclerc (26), was het zijn eerste overwinning in zijn 110de Formule 1-race. Norris is niet alleen de 114de coureur in de geschiedenis van de hoogste klasse van de autosport die een race wint, hij voorkwam ook een negatief record. Als de Brit in Miami voor de 16de keer in zijn carrière op het podium was geëindigd, zou hij de coureur zijn geweest met de meeste Grands Prix tussen zijn eerste top drie-finish en zijn eerste succes. Maar zover kwam het niet, vooral vanwege de safety car."

Sky Sports F1

Tot slot het Britse Sky Sports F1, dat zag dat Norris na zijn fortuin met de safety car weg kon rijden bij Verstappen en een goede race pace liet zien. "Norris had de leiding al geërfd [na de pitstop van Verstappen] en iedereen voor hem had inmiddels gepit - inclusief raceleider Verstappen - en het was cruciaal dat hij een pitstop kon maken terwijl de rest van het veld naar de lagere snelheid achter de safety car reed en nog steeds aan de leiding lag. Maar de klus was nog lang niet geklaard met nog 24 ronden te gaan met Verstappen, de dominante winnaar van vier van de eerste vijf races van het seizoen, vlak achter hem voor de herstart. Toch maakte Norris gebruik van die schijnbare uitdaging om zijn eerste F1-triomf af te sluiten, want in plaats van zich te moeten concentreren op verdedigen tegen de wereldkampioen achter hem, reed de 24-jarige in de ronden die volgden consequent weg bij Verstappen en won uiteindelijk met een dominante marge van 7,6 seconden."

