Volgens Robert Doornbos heeft Red Bull Racing ontwerper Adrian Newey een coulante behandeling gegeven, nu de 65-jarige Brit zijn afscheid heeft aangekondigd. Zo is het gebruikelijk binnen de sport dat er een zogeheten afkoelperiode plaatsvindt, van normaliter één jaar, maar daar lijkt Newey zich niet aan te hoeven houden.

De ontwerper is al sinds 2005 onderdeel van het Oostenrijkse team en heeft bijgedragen aan het succes van Red Bull Racing. Toch speelde een vertrek en een eventueel pensioen sinds vorig jaar al in het hoofd van Newey, zo vertelde hij eerder. Voor Red Bull Racing is het wellicht wat vervelend dat één van de knappe koppen afscheid neemt, voor de concurrentie is het een kans om de ontwerper te strikken.

'Hij is al op gardening leave'

Het contract Newey loopt in 2025 af en normaliter zou hij dus een jaar later aan de slag kunnen gaan bij een ander team, als Newey dit überhaupt al wenst. Toch wijst Doornbos bij het Race Café naar een coulante behandeling van Red Bull Racing. "Omdat zijn gardening leave nu al ingaat. Je hebt twee trajecten binnen de Formule 1. Het huidige traject dat loopt, dat is het 2024-seizoen met de 2024-auto. Je hebt parallel daaraan het project de 2025-auto. Dat wordt ontwikkeld in de fabriek. Daarmee bemoeit hij zich niet meer en daarmee wordt hij niet meer in de meetings toegelaten. Dus daar heb je je antwoord. Hij is al op gardening leave", aldus Doornbos.

Pensioen of overstap naar ander team?

Gardening leave is natuurlijk alleen relevant als Newey besluit bij een ander team te gaan werken. Daarvoor is het instapmoment natuurlijk cruciaal. Vanaf 2026 breekt er wederom een nieuw tijdperk Formule 1 aan en een team dat Newey binnen wil halen, wil natuurlijk ook direct profiteren van zijn kennis. Het lijkt dan ook cruciaal te zijn voor de concurrentie en er wordt gehint naar Ferrari, om de ontwerper volgend jaar al te laten werken aan de wagens die het jaar erop worden gebruikt.

