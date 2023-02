Remy Ramjiawan

Zaterdag 25 februari 2023 06:58

De teams krijgen vandaag de laatste mogelijkheid om het nodige testwerk uit te voeren, voordat het seizoen volgend weekend van start gaat. Over de onderlinge krachtsverhouding is nog weinig te zeggen, want de teams houden de kaarten nog dicht bij de borst.

De testdagen zullen worden verreden over drie dagen in plaats van de zes die we vorig jaar nog hadden. Daarnaast zal dit jaar alleen het circuit in Bahrein worden aangedaan, daar waar in het verleden ook vaak werd uitgeweken naar het circuit in Barcelona. Er staat veel testwerk op het programma voor de teams en het is de enige mogelijkheid om problemen met de auto te ontdekken, voordat het seizoen van start gaat.

De line up van de laatste testdag

Vandaag gaat er bij Williams, Red Bull Racing en Alfa Romeo één coureur in actie komen, terwijl bij de andere teams beide coureurs een kans krijgen om nog wat kilometers te maken op de slotdag van de testdagen in Bahrein. Max Verstappen zien we niet in actie zaterdag, Nyck de Vries wel. De Nederlander rijdt de ochtendsessie namens AlphaTauri.

