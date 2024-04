Sergio Pérez moest het tijdens de F1 Grand Prix van China doen met P3 achter een dominante Max Verstappen en Lando Norris, die handig gebruik kon maken van de twee safety cars. De Mexicaan legt uit hoe Norris voor hem kon eindigen.

In gesprek met Motorsport.com legt Pérez uit hoe het kon gebeuren dat Norris voor hem eindigde in China. Het duel dat hij met Charles Leclerc had op de harde band, zorgde ervoor dat hij veel tijd verloor en tevens veel van de banden moest vragen. “Op dat moment was het gat al behoorlijk groot [naar Norris] en gezien hoe goed zijn tempo was in een eerste stint qua degradatie wist ik dat het close zou worden. We hadden in principe hetzelfde tempo. Zodra je voorbij de voorligger gaat en je stopt met vechten, want ik weet niet hoeveel ronden we uiteindelijk hebben gevochten tussen Charles en mij, dan is het echt game over. Je gebruikt zoveel van je banden. Je stopt er zoveel energie in dat ze nooit echt terugkomen. Het is een plek met veel slijtage en daar heb ik de prijs voor betaald. Maar dat was de enige manier waarop ik voorbij Charles kon komen, want we hadden duidelijk dezelfde leeftijd voor onze banden en het was echt moeilijk om voorbij te komen.”

Horner over Pérez in China

Christian Horner, teambaas van Red Bull Racing, is het eens met de mening en uitleg van de Mexicaan. Volgens de Brit kwam het vooral door de safety cars dat een eerste en tweede plaats voor Red Bull niet mogelijk was. "De safety car kwam precies op het verkeerde moment. We moesten effectief omschakelen naar dezelfde strategie als zij voor de tweede helft van de race, wat Checo baanpositie kostte. Hij viel achter Lando en Charles en ik denk dat hij waarschijnlijk hard pushte om Charles te passeren."

Horner toch kritisch op Pérez

Toch kan Horner ook wel ruimte maken voor kritiek aan het adres van de Mexicaan. “Hij haalde op dat moment misschien te veel uit de band, waardoor hij aan het eind niet genoeg overhield om Charles te passeren. Ik denk dat het zonder de safety car een een-tweetje zou zijn geweest.” Dit gebeurde echter niet, iets wat pas voor de tweede keer dit seizoen was. Ook in Australië lukte dit niet, want toen stond Red Bull überhaupt niet op het podium.

