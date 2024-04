Sergio Pérez kon in de slotfase van de Grand Prix van China geen vuist maken tegen Lando Norris die op P2 rondreed. De Mexicaan had, naar eigen zeggen, te veel van zijn banden er doorheen gejaagd, maar Ted Kravitz houdt er een hele andere mening op na. Zo stelt de pitreporter van Sky Sports F1 dat de enige reden dat 'Checo' de snelheid niet kon volgen, was omdat de RB20 om Max Verstappen is gebouwd.

Pérez zat afgelopen zondag op een tweestopper, met Norris en Charles Leclerc voor hem op een eenstopper. Daar moest 'Checo' dan voorbij, maar het duurde toch even voordat hij de Monegask kon verschalken. Het gat met de McLaren-coureur was op dat moment vijf seconden en dat bleef gedurende de slotfase zo. Toch liet Verstappen zien dat er heel wat meer tempo in de RB20 zat, maar dat tempo kon Pérez simpelweg niet volgen.

Waarom lukte het 'Checo' niet om de tijden van Verstappen te rijden?

Kravitz zoekt een verklaring en komt tot een simpele conclusie. De RB20 is een auto waarbij de nadruk voornamelijk op de voorkant ligt en daardoor zijn coureurs die een stabiele achterkant willen, in het nadeel. Dat verschil is overigens met de RB20 al een stuk minder groot, dan met de voorgangers, maar volgens Kravitz speelt het nog altijd een rol. "Ik denk niet dat hij zijn banden te snel opbrandde, maar het bleef gewoon een beetje... misschien was het iets met vuile lucht, misschien was het iets met harde banden. Maar misschien was het ook Lando die briljant reed, wat hij ongetwijfeld deed. Maar als je bedenkt dat Max 13,7 seconden voor Lando Norris eindigde, dan denk ik dat het een terechte vraag is die Helmut, de oude Helmut, aan Checo heeft gesteld, waarom hij niet in dezelfde auto in staat was om de McLaren in te halen."

RB20 is om Verstappen heen gebouwd

Daarvoor trekt de pitreporter zijn conclusies. "Luister, om de vraag te beantwoorden waarom Max kan doen wat hij doet met deze auto en Checo niet, er bestaat geen twijfel over dat de Red Bull RB20 is gebouwd rondom Max Verstappen. Dat weten we", zo stelt Kravitz. Toch is een auto die meer leunt op de voorkant doorgaans sneller dan een auto die leunt op de achterkant, tegelijkertijd is het een rijstijl die niet voor veel coureurs is weggelegd. "Zo is het ook, maar dan in een Formule 1-wagen. Zo ziet Max de voorkant graag en Checo heeft duidelijk niet dezelfde setup, want ik denk dat hij het onbestuurbaar vindt. Daarom kan hij niet dezelfde prestaties neerzetten als Max met zijn rijstijl."

