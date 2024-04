In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Zondag won Max Verstappen de F1 Grand Prix van China door met dertien seconden verschil als eerste over de streep te komen en twee safety cars te overleven, liet de Viaplay CEO van Nederland weten waarom de prijzen van het maand- en jaarabonnement omhoog gaan, kon Verstappen zijn lag niet inhouden toen hij na de race de beelden zag van de crash die door Lance Stroll veroorzaakt werd en kreeg Daniel Ricciardo een gridstraf voor de F1 Grand Prix van Miami over precies twee weken. Dit is de GPFans Recap van 21 april.

Verstappen wint Grand Prix van China na dubbele Safety Car, tweede plek voor Norris

Max Verstappen kende naast een goede zaterdag in China ook een goede zondag. De Nederlander won met dertien seconden verschil de Grand Prix van China, voor het eerst in zijn carrière. Lando Norris werd dankzij een eenstopper tweede, voor Sergio Perez. Lewis Hamilton kwam terug van P18 om negende te worden en nog punten te veroveren. De samenvatting van de F1 Grand Prix van China lezen? Klik hier!

Verstappen kan lach niet inhouden na crash Stroll en Ricciardo: "Whooo! Niet te geloven..."

Zoals zo vaak dit seizoen kon Max Verstappen zich ook na de Grand Prix van China melden in de Cool Down Room, ook wel de 'Verstappen podcast genoemd'. Daar kreeg hij de beelden van de crash tussen Lance Stroll en Daniel Ricciardo voor het eerst te zien. Blijkbaar was de Red Bull-coureur tijdens de race niet helemaal op de hoogte van wat er achter hem gebeurde, want hij reageerde enorm verrast toen hij de beelden zag. Meer lezen over wat Verstappen en de rest van de top drie te zeggen hadden over het moment? Klik hier!

Viaplay verklaart prijsverhoging abonnementen: "Staat los van F1 TV, nul invloed daarop"

Robert Lodewick, CEO van Viaplay Nederland, stelt dat de prijsverhoging bij Viaplay niks te maken heeft met het toevoegen van F1 TV aan het abonnement. Er is een andere reden voor de prijsstijging, die gaat gelden voor zowel het jaarabonnement als maandabonnement. Meer lezen over waarom Viaplay de prijzen gaat verhogen? Klik hier!

FIA geeft Ricciardo drie plaatsen gridstraf voor GP Miami na inhalen tijdens safety car

Daniel Ricciardo kende geen fantastische zondag in Shanghai. De Australiër van Visa Cash App RB viel uit tijdens de F1 Grand Prix van China nadat Lance Stroll tegen de achterkant van zijn auto aan was gereden en heeft nu na de race ook nog eens een gridstraf van drie plaatsen gekregen van de FIA. Meer lezen over wat de straf precies zal betekenen voor Ricciardo? Klik hier!

Formule 1-fans gaan los op vermeend mooi moment tussen Verstappen en Hamilton

Het is alweer 2,5 seizoen geleden dat Max Verstappen en Lewis Hamilton in 2021 streden om de titel en de hele wereld met hun duels vermaakte, maar de onderlinge relatie lijkt sindsdien wat te zijn verbeterd. Op social media wordt in ieder geval massaal gereageerd op beelden van een mooi moment tussen de twee grootheden. Enige probleem, de Red Bull-coureur in kwestie is Sergio Pérez. Meer lezen over het moment tussen Verstappen en Hamilton? Klik hier!

