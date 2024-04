Zondag staat de F1 Grand Prix van China voor het eerst sinds 2019 weer op het programma. Het is de vijfde race van het seizoen 2024, waarin Verstappen kans kan maken op zijn vierde zege van dit seizoen. Hoe laat gaan de lichten zondag uit?

Verstappen begon het weekend in China als favoriet met Red Bull Racing, iets wat in 2019 nog niet het geval was. De Nederlander heeft ook nog nooit gewonnen in China, maar de kans dat hier zondag verandering in komt is groot. Het weekend in Shanghai werd afgetrapt met een vrije training, waarna er een regenachtige kwalificatie volgde voor de Sprintrace. Verstappen werd vierde, achter Lando Norris, Lewis Hamilton en Fernando Alonso en gaf op zaterdag al aan dat hij tussen de sprintkwalificatie en de sprintrace zelf wat veranderingen had doorgevoerd met het team.

Zaterdag in China

Deze omzettingen bleken te werken, want na een moeizame openingsfase van de Sprintrace zou Verstappen langs zowel Alonso als Hamilton gaan en met dertien seconden voorsprong de korte race winnen. Vervolgens trok Verstappen deze lijn en vorm door, want hij veroverde met meer dan 0.3 seconden voorsprong ook pole position voor zondag. Er was na de kwalificatie nog wat onzekerheid over de uitslag, omdat Carlos Sainz tijdens Q2 een rode vlag veroorzaakte en meer dan een minuut stil bleek te staan voordat de auto weer op gang kwam. Aston Martin ging in protest omdat de regels stellen dat Sainz de sessie niet af had mogen maken, maar volgens de FIA was er niet snel genoeg hulp van de Marshals. Daardoor kreeg Sainz de kans om weer weg te rijden. De uitslag bleef dus staan.

Hoe laat begint de race in China?

Daardoor begint Verstappen dus zondag vanaf pole, voor Sergio Perez, Fernando Alonso, Lando Norris en Oscar Piastri. Sainz start gewoon vanaf P7, achter Charles Leclerc. De grootste teleurstelling was Lewis Hamilton, die moet gaan beginnen vanaf P18. De lichten gaan zondag om 09:00 uur uit voor de vijfde race van het seizoen, een race waarin Verstappen dus een poging gaat wagen om voor het eerst de Grand Prix van China te winnen. Nederlandse fans zullen er zondag dus, voorlopig voor de laatste keer, vroeg uit moeten gaan om de start te kunnen zien.

