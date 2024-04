Zondag begint om 09:00 uur Nederlandse tijd de F1 Grand Prix van China, de vijfde race van het seizoen 2024. Drie van de vier races gingen naar Max Verstappen, die ook zondag vanaf pole position gaat beginnen aan de race in Shanghai. De FIA heeft de volledige opstelling onthuld.

De vraag was of deze opstelling nog ging veranderen vanwege het protest dat Aston Martin had ingediend. Volgens hun mocht Carlos Sainz, nadat hij tijdens Q2 meer dan een minuut tot stilstand kwam en ook zo door de FIA was geregistreerd, niet meer meedoen aan Q2. Dit deed hij wel, waarna hij Q3 haalde ten koste van Lance Stroll. Dit protest haalde uiteindelijk niks uit. Verstappen begint zondag vanaf P1, net zoals tijdens de vier voorgaande races, en wordt geflankeerd op de eerste starttijd door Sergio Pérez. De tweede startrij bestaat uit Fernando Alonso en Lando Norris, terwijl Oscar Piastri de top vijf afmaakt. Charles Leclerc, Carlos Sainz, George Russell, Nico Hülkenberg en Valtteri Bottas maken de top tien af.

Overige grid GP China

Op de zesde startrij vinden we Lance Stroll en Daniel Ricciardo terug, terwijl Esteban Ocon en Alexander Albon P13 en P14 invullen. De rest van de grid bestaat uit Pierre Gasly, Zhou Guanyu, Kevin Magnussen, Lewis Hamilton, Yuki Tsunoda en Logan Sargeant. Zeker voor Hamilton zal er een inhaalrace moeten gaan volgen op zondag om nog punten te veroveren in China.

De startopstelling voor de F1 Grand Prix van China. Na het afwijzen van het protest van Aston Martin zijn er geen wijzigingen ten opzichte van de uitslag van de kwalificatie #ChineseGP #F1 #Formule1 pic.twitter.com/5c47DVz7E1 — GPFans NL (@GPFansNL) April 20, 2024

