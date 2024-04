Dit is de definitieve startopstelling voor de Sprint in China

De FIA heeft de definitieve startopstelling voor de Formule 1 Sprint in China bekendgemaakt. Na de sprintkwalificatie van vrijdag zijn er geen gridstraffen uitgedeeld.

Lando Norris pakte de pole position tijdens de knotsgekke sprintkwalificatie op het Shanghai International Circuit. Het was droog in SQ1 en het grootste deel van SQ2, maar voor SQ3 kwam het met bakken uit de hemel. Omdat de baan besmeerd was met teer of bitumen, was er nauwelijks grip te vinden. De 1:57.940 van de McLaren-coureur bleek de snelste tijd voor de 1:59.201 van Lewis Hamilton. De twee Britten vinden we op de voorste rij van de grid. Fernando Alonso werd derde, terwijl Max Verstappen genoegen moet nemen met P4. Carlos Sainz, Sergio Pérez, Charles Leclerc en Oscar Piastri waren niet rap genoeg voor de strijd om de pole en staan op rijen drie en vier. Kick Sauber kan tevreden terugblikken op de sprintkwalificatie met beide auto's in SQ3. Valtteri Bottas werd negende voor de lokale held Zhou Guanyu.

Artikel gaat verder onder video

De rest van de grid

George Russell stond in de gevarenzone aan het eind van SQ2 en toen het in de slotfase van die sessie begon te druppelen, wist de Mercedes-coureur het al: hij moet de Sprint vanaf P11 aanvangen. Hij deelt de zesde rij met Kevin Magnussen die vijf duizendsten sneller was dan Haas-teamgenoot Nico Hülkenberg. Daniel Ricciardo kwalificeerde zich als veertiende voor Lance Stroll, die eerste was geworden in de vrije training, Pierre Gasly, Esteban Ocon, Alexander Albon, een zeer ontevreden Yuki Tsunoda en Logan Sargeant.

De Sprint op het Shanghai International Circuit gaat over een uur van start. Dit is de startopstelling.#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/uS6homkkpG — GPFans NL (@GPFansNL) April 20, 2024

