Marko onthult details van aanbieding Audi bij Sainz

Volgens Red Bull-topman Helmut Marko is Carlos Sainz ook een potentiële opvolger van Sergio Pérez. De adviseur van het Oostenrijkse team onthult in gesprek met OE24 dat hij zijn ogen uitkijkt als hij de huidige vorm van de Spanjaard onder de loep neemt, maar dat Audi ook zit te trekken aan de drievoudig racewinnaar.

Het is voor Sainz een bittere pil om te slikken. Zo is de Spanjaard de afgelopen twee seizoenen in de vorm van zijn leven en dat wist hij in Singapore 2023 te verzilveren met een overwinning. Dit seizoen moest Sainz de race in Djedda overslaan vanwege een acute blindedarmontsteking, maar sloeg hij de race erna in Melbourne terug, door de zege te pakken. Het heeft ervoor gezorgd dat de interesse in de diensten van de Ferrari-coureur is gestegen en niet alleen Red Bull hoopt op een handtekening van Sainz, ook Mercedes zou jagen op de 29-jarige coureur.

Driejarige aanbieding

Het mag geen geheim zijn dat Audi ook nog altijd zit te hopen het aantrekken van Sainz en juist daarover laat Marko zich uit. De tachtigjarige Oostenrijker deelt namelijk de details van de aanbieding die Sainz heeft gekregen. "Sainz verkeert momenteel in topvorm. Ik denk dat hij een heel mooi driejarig aanbod heeft van Audi. Maar hij moet relatief snel een beslissing nemen." Dat voert vervolgens ook de druk op bij Red Bull Racing, terwijl de regerend constructeurskampioen juist rustig wil afwachten. Dat Audi de druk opvoert, dat laat de tachtigjarige Oostenrijker overigens koud. "Wij, aan de andere kant, zullen niet snel een beslissing nemen. We laten ons niet onder druk zetten door dat soort dingen."

Sainz zelf, wacht ook rustig de kansen af. Zo deed hij voorafgaand aan het sprintweekend in China een boekje open over de transferperikelen, waarbij hij liet optekenen dat zijn beste opties nog steeds beschikbaar zijn. Op welk team de Spanjaard doelt, daar liet hij zich - logischerwijs - niet over uit.

