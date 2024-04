Red Bull Racing moet voor het Formule 1-seizoen van 2025 het stoeltje naast Max Verstappen nog vullen. Al is Helmut Marko wel tevreden over de prestaties van Sergio Pérez, hij geeft toe dat er ook gesprekken zijn met Carlos Sainz.

Er zijn ontzettend veel rijderscontracten die eind 2024 aflopen en dus werd er voor dit jaar een echte silly season verwacht. Dit begon met de aankondiging van afgelopen februari dat Lewis Hamilton Mercedes verlaat en de overstap naar Ferrari zal maken om de nieuwe teamgenoot van Charles Leclerc te worden. Sindsdien weet Sainz dat hij op zoek moet naar een andere werkgever.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Marko gaat in op toekomst Pérez en Ricciardo: 'Zou leuk zijn om Lawson dit jaar nog in F1 te zien'

Mercedes, Audi of Red Bull?

Vorige week maakte Aston Martin bekend dat Fernando Alonso een contractverlenging heeft getekend. Ervan uitgaande dat Lance Stroll ook bij de Britse renstal blijft, kan Sainz daar dus niet meer terecht. Toto Wolff is ondertussen aan het zoeken naar een nieuwe teamgenoot voor George Russell. Volgens Formula Uno Analisi Tecnica zal Sainz zijn handtekening bij Mercedes zetten, mits de Zilverpijlen voldoen aan de eis van de Spanjaard dat het contract voor minstens twee seizoenen is. De vraag is of Mercedes daar aan wil voldoen, aangezien het ook de 17-jarige Andrea Kimi Antonelli een kans wil geven. Kick Sauber, wat vanaf 2026 gerund zal worden als het fabrieksteam van Audi, en Red Bull zijn nog verdere opties voor Sainz.

OOK INTERESSANT: Leclerc moet voorlopig meerdere erkennen in Sainz: "Hij rijdt op een heel hoog niveau"

Gesprekken met Sainz

Marko heeft kunnen onthullen dat Red Bull gesprekken voert met Sainz. "We praten met hem, hij maakt momenteel zijn sterkste seizoen in de Formule 1 mee. Echter, hij heeft een zeer lucratief aanbod gekregen van Audi dat we niet kunnen matchen of overtreffen. Maar we kennen hem nog van zijn tijd bij Toro Rosso [nu Visa Cash App RB], toen hij nog naast Max reed. Het deed hem toen echt pijn dat we bij Red Bull inzetten op Verstappen en niet op hem," aldus de hoofdadviseur van Red Bull bij de Kleine Zeitung. De Oostenrijker houdt verder nog de twee McLaren-coureurs in de gaten: "Norris heeft een contract voor tot en met 2026, dus hij is geen optie voor de korte termijn, en ook Oscar Piastri is dat niet. Maar beide coureurs zijn zeker interessant voor ons in de toekomst."

Gerelateerd