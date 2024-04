Max Verstappen is van mening dat de kledingstijl van de uitgesproken Lewis Hamilton 'shit' is, maar dat iedereen zijn eigen stijl heeft. Ook is de drievoudig wereldkampioen van mening dat Daniel Ricciardo het grootste verborgen talent in huis heeft.

Voorafgaand aan het raceweekend in Australië, een weekend dat Verstappen afsloot met een uitvalbeurt voordat hij afgelopen weekend in Japan weer zou toeslaan en met twaalf seconden zijn derde race van 2024 won, deed Verstappen met teamgenoot Sergio Pérez mee met een 'Grill the Grid' op een podium waar fans onderdeel van waren. Op de vraag wie van de F1-coureurs het beste verborgen talent heeft, komt de Nederlander uit bij voormalig teamgenoot Ricciardo. "Waarschijnlijk heeft Daniel [Ricciardo] het beste verborgen talent. Hij is een geweldige zanger. Als je hem hier op het podium zet, zingt hij misschien een liedje, wie weet." Ook bij de volgende vraag, over wie de grappigste coureur van de grid is, heeft Verstappen hetzelfde antwoord in huis. "Uit ervaring moet ik dan weer Daniel zeggen. Is dit een Daniel-quiz?"

Verstappen geniet van avondje stappen met Tsunoda

Bij de volgende vraag, met wie hij het liefst een avondje gaat stappen, komt er echter een andere naam dan die van Ricciardo tevoorschijn. "Misschien moeten we dan voor Yuki [Tsunoda] gaan. Ik vloog een keer samen terug met Yuki na een PR-evenement, voor de race in Monaco. Hij had een paar gin-tonics gedronken in het vliegtuig. Yuki was on fire die avond. Dat was heel mooi om te zien." Tsunoda is, net zoals Verstappen, al jaren onderdeel van het team van Red Bull als coureur van Visa Cash App RB.

Kledingsstijl F1-coureurs

Dat Verstappen zelf niet zo uitgesproken kledingstijl heeft en zich daar niet al te veel mee bezig lijkt te houden, is alom bekend en steekt de Nederlander zelf ook niet onder stoelen of banken. Dit staat in schril contrast met bijvoorbeeld Hamilton, die daar wel veel mee bezig is. Als Verstappen wordt gevraagd naar wie de beste stijl heeft in de paddock, laat de Nederlander niet echt merken welke voorkeur hij heeft als er foto's worden laten zien. Wanneer Hamilton langskomt, heeft hij echter wel iets te zeggen. "Het ligt er een beetje aan waar je van houdt. Ik vind dat dat er shit uitziet, maar iedereen heeft zijn eigen stijl, hè? Mij interesseert het niet. Is dat antwoord voldoende?"

