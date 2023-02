Plooij verwacht driestrijd voor titel, 'Mercedes kan halverwege 2023 overgaan op plan b' | GPFans Recap

Remy Ramjiawan

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De testdagen laten niet lang meer op zich wachten en vandaag werd bekend dat de wrakstukken van de crash van Romain Grosjean te zien zijn in een openbare tentoonstelling. Jack Plooij kijkt naar het nieuwe jaar en spreekt zijn verwachtingen uit en Ted Kravitz verwacht dat Mercedes halverwege het seizoen weleens zou kunnen switchen naar een andere auto. Dit en meer lees je in deze nieuwe GPFans Recap.

Plooij zou debuut gaan maken in Drive to Survive: "Ik moest een contract tekenen"

Jack Plooij zou zijn debuut gaan maken in de Netflix-serie Drive to Survive, maar de komst van Viaplay gooide roet in het eten voor de voormalig pitreporter. "Ik moest een contract tekenen en ik mocht het nergens over hebben." Hele artikel lezen? Klik hier

Button waarschuwt Mercedes: 'Dat is een reden waarom coureurs met pensioen gaan'

Lewis Hamilton (38) zal dit seizoen opnieuw proberen een gooi te gaan doen naar zijn achtste wereldtitel. Mocht Mercedes echter wederom geen winnende auto afleveren, dan kan het pensioen van de Brit wel eens snel dichterbij komen. Dit zegt Jenson Button, die zelf ook stopte omdat hij geen winnende bolide meer had. Hele artikel lezen? Klik hier

Wrakstukken van 'levensreddende' Haas van Grosjean te zien in openbare tentoonstelling

Het chassis van de Haas van Romain Grosjean, na zijn enorme crash tijdens de Grand Prix van Bahrein van 2020, zal te zien zijn in de geheel nieuwe F1-tentoonstelling in Madrid. De Fransman ging op Bahrain International Circuit met 200 kilometer per uur loodrecht de vangrail in. Zijn bolide vatte vlam en hij zat 28 seconden vast, terwijl Dr. Ian Roberts en Alan van der Merwe vochten om de coureur te bevrijden. Hele artikel lezen? Klik hier

Plooij: 'Zou zomaar kunnen dat we zes auto's krijgen die om de titel vechten'

Jack Plooij zou er niet raar van staan te kijken als er aankomend Formule 1-seizoen zes auto's in de race zijn voor de titel. Volgens de voormalig pitreporter hebben zowel Ferrari als Mercedes verbeteringen doorgevoerd. Hele artikel lezen? Klik hier

Kravitz: 'Mercedes kan halverwege 2023 wisselen naar plan B met auto'

Het Formule 1-team van Mercedes houdt met de W14 vast aan de basiselementen die ook aanwezig waren op de tegenvallende W13 van vorig jaar. De Zilverpijlen hopen de problemen uit 2022 getackeld te hebben, maar mocht dit niet het geval blijken, dan heeft men nog een "plan B", zo denkt Ted Kravitz te weten. Hele artikel lezen? Klik hier

