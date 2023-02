Jan Bolscher

Jack Plooij zou er niet raar van staan te kijken als er aankomend Formule 1-seizoen zes auto's in de race zijn voor de titel. Volgens de voormalig pitreporter hebben zowel Ferrari als Mercedes verbeteringen doorgevoerd.

Het Formule 1-seizoen van 2023 gaat op zondag 5 maart officieel van start met de Grand Prix van Bahrein. Het is het tweede seizoen onder de nieuwe technische reglementen, wat betekent dat de teams de afgelopen maanden de kans hebben gehad om de wagen van vorig jaar te verbeteren. Veel fans hopen dat de kop van het veld weer wat dichter bij elkaar zal liggen, nadat Red Bull Racing en Max Verstappen in 2022 bij uitstek de boventoon voerden.

Het jaar van Red Bull en Verstappen

Ferrari begon vorig sterk aan het seizoen en leek zelfs de titelfavoriet, maar een combinatie van betrouwbaarheidsproblemen, strategische blunders en persoonlijke fouten zorgden ervoor dat het jaar voor de Italianen uitliep op een deceptie. Mercedes kwam in de vorm van de W13 met een uniek concept op de proppen, maar in de praktijk bleek dit nog de nodige verbeterpunten te hebben. Verstappen legde ondertussen een zeer dominant seizoen op de mat, en samen met teammaat Sergio Pérez bezorgde hij Red Bull Racing voor het eerst sinds 2013 het constructeurskampioenschap.

Driestrijd?

Volgens Plooij zou het aankomend seizoen echter wel eens dichter bij elkaar kunnen liggen: "Het is moeilijk om dat te baseren op wat je op dit moment hebt gezien in de pers of van je collega's hebt gehoord, maar Ferrari schijnt een klein stapje vooruit gemaakt te hebben", vertelt hij aan tafel bij HLF8. "Dat vind ik heel prettig, want dat is echt zo'n team dat erbij hoort. En Mercedes heeft het concept van vorig jaar dat een beetje mislukte, aangepast. Het zou dus zomaar kunnen dat we zes auto's krijgen die voor de titel vechten."

