Jeen Grievink

Dinsdag 21 februari 2023 15:09

Het Formule 1-team van Mercedes houdt met de W14 vast aan de basiselementen die ook aanwezig waren op de tegenvallende W13 van vorig jaar. De Zilverpijlen hopen de problemen uit 2022 getackeld te hebben, maar mocht dit niet het geval blijken, dan heeft men nog een "plan B", zo denkt Ted Kravitz te weten.

Mercedes kwam vorig jaar - met name in de eerste seizoenshelft - flink tekort op Ferrari en Red Bull Racing. Hierdoor raakte de titel nog voor de zomerstop uit beeld. In de tweede helft van het jaar wist Mercedes vooruitgang te boeken, maar het was niet genoeg om nog een serieuze bedreiging te vormen voor het team van Max Verstappen. Komend seizoen hoopt Mercedes wel weer het vuur aan de schenen te kunnen leggen bij de Oostenrijkse concurrent, maar men blijft met de nieuwe W14 vasthouden aan de grondbeginselen die ook bij de W13 aanwezig waren. Mocht dit niet naar wens uitpakken, dan kan men overschakelen naar een "plan B", zo zegt Kravitz bij Sky Sports.

Mercedes kan met plan B naar stijl van Red Bull en Ferrari

Mocht gedurende het 2023-seizoen blijken dat de W14 toch niet zo functioneert als Mercedes had gehoopt, dan kan de Duitse renstal het over een andere boeg gooien om Verstappen en co. alsnog af te troeven. "Ze geven hun grote idee dat vorig jaar mislukte nog een kans, maar ik geloof dat ze een plan B in productie hebben", zo vertelt Kravitz. "Als het nodig is, kunnen ze naar plan B overschakelen, meer in de stijl van hoe Red Bull en Ferrari de dingen doen, zo halverwege het seizoen."

Mercedes vertrouwd op haar concept

Mercedes lijkt vooralsnog heilig overtuigd te zijn van de alternatieve weg die het vorig jaar met de W13 is ingeslagen. "Dat is waarom we van Mercedes horen dat deze reglementen er nog een paar jaar zijn. Ze zullen het werkend krijgen op een gegeven moment. Op dit moment zeggen ze: 'We denken grip te hebben op wat er fout ging vorig jaar, we geloven nog steeds dat onze weg - met zeer minimalistische sidepods - de juiste is op aerodynamisch vlak'", aldus Kravitz.

