Lewis Hamilton (38) zal dit seizoen opnieuw proberen een gooi te gaan doen naar zijn achtste wereldtitel. Mocht Mercedes echter wederom geen winnende auto afleveren, dan kan het pensioen van de Brit wel eens snel dichterbij komen. Dit zegt Jenson Button, die zelf ook stopte omdat hij geen winnende bolide meer had.

Hamilton heeft inmiddels zeven wereldtitels achter zijn naam staan en staat hiermee op gelijke hoogte met legende Michael Schumacher. Hij wil dan ook maar wat graag nog één extra kampioenschap binnenslepen, zodat hij zich eens en voor altijd kroont tot meest succesvolle coureur uit de historie van de Formule 1. Hamilton had gehoopt dit kunstje vorig jaar al te kunnen flikken, maar de W13 bleek niet competitief genoeg - zeker niet in de eerste seizoenshelft. Dit seizoen hoopt Mercedes haar stercoureur wel weer van een winnende wagen te kunnen voorzien. Button hoopt dat ze daarin slagen, want anders kan het einde van Hamilton wel eens snel in zicht komen.

Pensioen Hamilton kan afhangen van auto Mercedes

Volgens Button speelt een competitieve auto de grootste rol bij een coureur op leeftijd of hij wel of niet met pensioen wil gaan. "Het is iets dat we allemaal meemaken in onze carrière. Het is een reden waarom veel mensen met pensioen gaan, ze zitten niet langer in een winnende auto. Daarom ben ik ook weggegaan", zo laat hij weten aan Sky Sports. De overvolle racekalender en de bijbehorende vluchten, kan een coureur alleen volhouden als hij in de flow zit. "Je kunt omgaan met de druk die je jezelf oplegt en de kalenders als je in een winnende auto zit. Als je die niet hebt, is het snel van 'ik heb er genoeg van, ik wil eruit.'", aldus Button.

Mercedes weet hoe ze winnende auto moeten bouwen

Mercedes weet echter hoe ze een winnende auto moeten maken, zo erkent ook Button. "Mercedes heeft hem al zoveel jaren een winnende auto gegeven. Vorig jaar natuurlijk niet, maar vorig jaar won deze auto wel een race, dus je kunt zeggen dat ze aan het einde van het jaar sterk waren", zo besluit de Brit, die zelf in 2017 een punt zette achter zijn loopbaan in de Formule 1.

