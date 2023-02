Jan Bolscher

Dinsdag 21 februari 2023 12:08

Jack Plooij zou zijn debuut gaan maken in de Netflix-serie Drive to Survive, maar de komst van Viaplay gooide roet in het eten voor de voormalig pitreporter. "Ik moest een contract tekenen en ik mocht het nergens over hebben."

Drive to Survive is de afgelopen jaren voor veel fans uitgegroeid tot hét hoogtepunt van de winterstop. In deze Netflix-serie krijgen de kijkers een kijkje achter de schermen in de Formule 1. De filmcrew krijgt toegang tot kamers waarvan de deuren normaliter gesloten blijven en dat levert regelmatig unieke beelden op. De serie heeft voor een enorme groei aan populariteit gezorgd - met name in de Verenigde Staten - al worden de makers soms ook bekritiseerd vanwege de grote hoeveelheid drama. De producenten schromen het niet om bepaalde gebeurtenissen enigszins op te blazen, maar over het algemeen wordt de serie zeer positief ontvangen. Het vijfde seizoen verschijnt op 24 februari aanstaande.

Artikel gaat verder onder video

Drive to Survive

En nu blijkt dat Jack Plooij bijna zijn opwachting had gemaakt in Drive to Survive. Aan tafel bij het programma HLF8 krijgt hij de vraag of hij inderdaad bijna zijn debuut had gemaakt: "Ja. Het is echt dramatisch", steekt Plooij van wal. "Wel heel bijzonder. Ik werd gevraagd of ik een screentest wilde doen en ik mocht plaatsnemen op de stoel voor dezelfde camera waar je Max net zag, en daar mocht ik een aantal uitspraken doen in het Engels. Ze hadden mij gespot in het vierkantje omdat ik wel bijzondere interviews... Of nou ja, eigenlijk zijn het geen interviews, maar ik noem het dan quotes halen op een speciale manier. Daar hadden ze me gespot."

Komst van Viaplay

De voormalig pitreporter van Ziggo Sport vervolgt: "Dat [een foto die in de studio wordt getoond, red.] was in Rusland. Ik moest een hele koffer met speciale kleding meenemen, maar ik mocht niets zeggen. Ik moest een contract tekenen en we mochten het nergens over hebben." Op de vraag of hij uiteindelijk werd afgewezen, klinkt het: "Nee, ik ben niet afgewezen. Maar uiteindelijk is er iemand anders geweest die de rechten voor de Formule 1 heeft gekocht [Viaplay, red] waardoor wij daar niet meer mochten zijn. Het zou wel echt heel bijzonder zijn geweest."

20% korting op F1 kijken via F1TV

Wil je ook het aankomende F1-seizoen live blijven kijken? Via het officiële F1TV Pro kun je deze week live streamen naar je televisie voor nog geen €4,33 per maand.