Het chassis van de Haas van Romain Grosjean, na zijn enorme crash tijdens de Grand Prix van Bahrein van 2020, zal te zien zijn in de geheel nieuwe F1-tentoonstelling in Madrid. De Fransman ging op Bahrain International Circuit met 200 kilometer per uur loodrecht de vangrail in. Zijn bolide vatte vlam en hij zat 28 seconden vast, terwijl Dr. Ian Roberts en Alan van der Merwe vochten om de coureur te bevrijden.

Het vernielde chassis werd drie jaar geheim gehouden, maar door middel van een nauwe samenwerking heeft Haas nu toestemming gekregen om dit uniek stukje F1-geschiedenis voor het publiek te plaatsen.

Heftig

Herinnerend aan zijn ongeval in een interview met de Formula 1 Exhibition, zei Grosjean: "Vanuit mijn oogpunt was het een groot ongeluk, maar ik realiseerde me de impact niet en hoe heftig het van buitenaf was. Pas de volgende dag toen ik iemand vroeg om me te laten zien hoe het eruit zag, besefte ik het. Mijn vrouw keek naar die race met mijn vader en mijn kinderen. Dat moment zullen ze zich hun hele leven herinneren. Het waren gewoon toeschouwers die wachtten om iets te horen... wachtend om iets uit Bahrein te zien. Ik moest de headrest kapotmaken, er met mijn helm op slaan en uiteindelijk slaagde ik erin mijn helm erdoorheen te krijgen en rechtop te gaan staan in de stoel. Ik realiseerde me dat mijn linkervoet vastzat in het chassis en ik trok zo hard als ik kon aan mijn linkerbeen. Mijn schoen bleef in het chassis zitten, maar mijn voet kwam los, dus toen ik was vrij om uit de auto te stappen."

Chassis nog heel

"Het was 120 kilo brandstof plus de batterij - beiden stonden in brand," legde Grosjean verder uit. "Dr. Ian Roberts, Alan van de medical car en een brandweerman probeerden een gat in het vuur te maken om me eruit te helpen. Ik geloof dat dat me in ieder geval heeft geholpen om een beeld te krijgen van waar ik heen moest en waar de uitgang was. De survival cell is er voor om je te beschermen bij zo'n enorme impact. Ik zat ongedeerd in de auto. Het chassis is nog heel, de halo zit er nog op en afgezien van de beschadigingen en brandplekken is het nog zoals het hoort. Ik denk dat dat mijn leven heeft gered." Het chassis van Grosjean zal worden tentoongesteld in een speciaal gebouwde ruimte genaamd 'Survival'. Het bevat ook niet eerder vertoonde beelden van de crash.

De Formule 1-tentoonstelling wordt geopend op 24 maart. Meer informatie over de attractie, inclusief ticketprijzen, is hier beschikbaar.

